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"Голос країни 10": имена всех членов жюри и дата премьеры шоу

Первый выпуск шоу телезрители увидят уже на следующей неделе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:22
"Голос країни"
"Голос країни"
Фото: пресс-служба

Популярный вокальный проект "Голос країни 10" стартует в воскресенье, 19 января. В новом сезоне шоу зрителей будут развлекать уже традиционные ведущие – Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Узнайте также подробности закулисья новогоднего шоу "Привіт, 20-ті":

Известен также полный состав членов жюри шоу "Голос країни 10":

  • Тина Кароль
  • Dan Balan
  • MONATIK
  • Потап
  • NK | Настя Каменских

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram/1plus1_ua

Отметим, что летом 2019 года в пяти крупнейших городах Украины проходили кастинги на проект: в Одессе, Днепре, Львове, Харькове и Киеве. Команда проекта прослушала более 10 тысяч участников, среди которых были вокалисты в возрасте от 16-ти до 70-лет.

Кроме украинских смельчаков, на кастинг также приезжали люди из Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, Великобритании, Израиля и других стран.

1 выпуск телевизионного проекта "Голос країни" 10 сезон выйдет в воскресенье, 19 января, в 21:00.

Ранее мы также писали, что Тина Кароль и Юлия Санина презентовали чувственный сингл "Вільна", который стал саундтреком к фильму "Віддана".

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