Рэп от Остапчука и возвращение травести-дивы на сцену: все подробности четвертого выпуска шоу "Голос країни 10"

Узнайте, кто попал в команды звездных тренеров

Слепые прослушивания "Голосу країни 10" Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В это воскресенье, 9 февраля, прошел четвертый этап слепых прослушиваний вокального шоу "Голос країни 10". Сегодня на звездных тренеров – Тину Кароль, Потапа, Настю Каменских, Dan Balana и MONATIK – ждал неожиданный сюрприз! Среди участников слепых прослушиваний они увидели телеведущего и шоумена Владимира Остапчука. На сцене главного вокального шоу страны он зачитал американский рэп, чем изрядно удивит тренеров, ведь этот музыкальный жанр участники на шоу выбирают не часто.

Слепые прослушивания в четвертом эфире начались с выступления Максима Гары, который выбрал для исполнения несвойственную для мужчин песню Тины Кароль "Сила высоты". Певец с нетерпением ждал, чтобы поп-дива украинской эстрады непременно обернулась к нему и Тина это сделала. После выбора певицы они вместе с Максимом исполнили "Силу высоты". Не обошлось и без шуток Потапа, который подколол Dan Balana: "Вы видели, как он ревновал?".

Ася Хорошун удивила тренеров не только своей манерой исполнения, но и профессией. Девушка работает уборщицей в киевском цирке, но всегда мечтала о большой сцене. Асе из Переяслава-Хмельницкого удалось перепеть хит популярной группы "Тату" "Нас не догонят". В борьбу за участницу вступили все звездные тренера, но девушка выбрала в качестве наставника MONATIK.

Следующий участник Николай Свид растрогал зрителей и тренеров трогательным выступлением. 25-летний парень посвятил композицию Ирины Билык "Снег" своей болеющей матери, у которой отказали две почки. С первых секунд свое кресло обернул Dan Balana. Настя Каменских с Потапом также не смогли устоять перед чувственным тембром Николая и нажали на красную кнопку. В результате парень сделал выбор в сторону звездных супругов.

Главной кульминацией вечера стало выступление известного украинского шоумена Владимира Остапчука, вокруг которого возник скандал из-за развода с супругой Еленой Войченко. По его словам, в детстве он закончил музыкальную школу и всегда хотел выступать на сцене. От части свою мечту он воплотил в жизнь, но теперь телеведущий решил попробовать себя в новом амплуа.

Владимир со сцены зачитал американский рэп Time to Say Goodbye и с первых секунд обернул кресло Тины Кароль. А вот Потап сразу же узнал голос Остапчука и нажал на красную кнопку, к нему также присоединился MONATIK. Но шоумен пришел на проект не с целью участия, а для "прожарки" тренеров. Шоумен зачитал несколько шуток и ушел за кулисы.

Актриса московского театра Карина Арбельяни снова вернулась на родину, чтобы попробовать себя в вокальном шоу. Девушка отлично владеет украинским языком и с легкостью спела композицию The Hardkiss "Журавлі". Ее выступление затронуло тонкую душу Dan Balana, который развернулся к Карине.

Звезда корпоративов Катерина Чемезова выбрала для слепых прослушиваний новый сингл Майли Сайрус под названием Nothing breaks like a heart. От энергетики девушки зрителям ничего не оставалось, как подняться с мест и зажигать. Звездные тренера пощекотали нервы участницы и до последнего не нажимали на кнопки. Но в последние секунды развернулись три кресла – Тины Кароль, Dan Balan и MONATIK. Катя сделала выбор в пользу последнего тренера.

Еще одни молодой участник из Донецка Юрий Самовилов пришел на проект изменить свою судьбу. Сценарист проекта "Танці з зірками" спел легендарный хит Sting Englishman in New York. Благодаря своему необычному тембру он развернул кресла Потапа с Настей Каменских, Тины Кароль, а также MONATIK. Четыре года тому назад парень не прошел кастинг на "Голос країни", но решил обязательно вернуться сюда спустя время. Команда Тины Кароль пополнилась еще одним талантливым певцом.

Кавер-исполнительница Мария Щербак пришла на проект с определенной целью – стать членом команды MONATIK. Выбор песни пал, разумеется, на композицию украинского певца. Дмитрий единственный обернулся к киевлянке. Теперь в команде MONATIK осталось всего пять свободных мест.

В этом сезоне покорять украинскую сцену приехали иностранные гости из Алматы. Отметим, что в команде Dan Balan уже есть участница из Казахстана Индира Едильбаева. В четвертом выпуске слепых прослушиваний спел еще один алматинец – Нурсултан Шатырханули, который владеет потрясающим оперным голосом. Тренера до последнего сомневались и не нажимали на кнопку, но последние высокие ноты смогли переубедить Тину Кароль и Настю Каменских с Потапом.

Настоящий фурор во время слепых прослушиваний произвела одна из самых юных участниц проекта – 17-летняя . Дарья Полоротова. Девушка спела песню "Вабити" и совсем не случайно. Для нее Тина Кароль – настоящий мотиватор. Мечта Дарьи осуществилась – поп-дива к ней обернулась и у других тренеров просто не было шансов. Выбор юной участницы был очевидным.

Зрителей и тренеров ждал еще один яркий участник слепых прослушиваний – 33-летний Артем Семенов. Парень начал заниматься вокалом с детства, несколько лет пел в дуэте DejaVu, а затем начал выступать сольно в образе травести-дивы под псевдонимом Урсула, от которого впоследствии отказался. Более того, Артем был участником проекта "Україна має талант".

Последние несколько лет Артем занимается хозяйственной деятельностью, имеет большую ферму и собственноручно изготавливает молочную продукцию. На проект пришел, чтобы снова заявить о себе. К Артему обернулись сразу два судейских кресла – Тины Кароль и Насти Каменских. MONATIK хоть и не нажал на кнопку, но сразу же узнал бывшую Урсулу. Семенов принял решение отправиться в команду Тины Кароль.

Ранее мы писали, как прошел третий выпуск "Голосу країни 10".

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