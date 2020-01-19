"Голос країни 10": как прошел первый выпуск юбилейного сезона

Узнайте, кто покорил сердца тренеров

Тренер вокального шоу Настя Каменских Фото: instagram.com/goloskrainy_official

19 января стартовал десятый юбилейный сезон вокального шоу "Голос країни". В новом сезоне кресла тренеров заняли Тина Кароль, Потап, MONАTIK, Dan Balan и Настя Каменских. Впервые за все годы существования проекта ввели "двойное кресло". Это означает, что звездные супруги Потап и Настя Каменских вместе будут выбирать себе в команду талантов.

Первый выпуск шоу пятеро тренеров открыли зажигательным номером. Звезды спели мировой хит юной певицы Билли Айлиш под названием Bad Guy. В этом году появилось новое правило – кнопка блока. Это означает, что тренера могут блокировать выбор своих соперников.

После выступления судьи заняли свои места в красных креслах, где на них ожидали символические подарки – Потапу с NK досталась мягкая игрушка в виде мишки, MONАTIK – очки Гарри Поттера, Тине Кароль – игрушка в виде кенгуруши, а Dan Balan – зубы вампира.

Слепые прослушивания десятого сезона открыл юный участник из Житомира. 23-летний Александр Календа с песней Coco Jamboo достучался до сердец всех пятерых тренеров, но выбрал MONАTIK.

Сергей Роман из карпатского села Вертеп обернул кресла Тины Кароль и Насти Каменских с Потапом, а также MONАTIK. Необычный тембр "современного гуцула" прозвучал со сцены проекта в исполнении народной песни "Грушечка". Дима даже спел свой хит вместе с парнем и тот принял решение пойти в команду к MONАTIK.

Следующей на сцену вышла девушка из Санкт-Петербурга, которая ранее выступала с группой "Ленинград". Василиса Старшова спела англоязычный сингл Аврил Лавин Complicated. К зажигательной участнице первым обернулся Dan Balan и сразу же воспользовался новым правилом – блокировкой соперников Насти Каменских и Потапа. Василиса сделала выбор в сторону молдавского исполнителя.

Школьный учитель истории со Львова развернул три кресла – Насти Каменских с Потапом, MONАTIK и Dan Balan. 22-летний Назар Яцишин отправился в команду Дана Балана.

27-летняя Анастасия Картвелишвили на сцене вокального шоу "Голос країни 10" перепела хит сладкой пары проекта Насти Каменских и Потапа "На районе". К девушке обернулись Dan Balan и NK с Потапом. Но ее выбор был очевидным – она отдала предпочтение исполнителям хита.

Королева бурлеска в Дубае Елизавета Криворучко пришла удивлять тренеров не только мощной энергетикой, но и уникальным тембром. Девушка призналась, что уже на протяжении десяти лет смотрит проект и мечтает стать его частью. С первых секунд звучания сингла Dance Monkey развернулся молдавский певец, после чего обернулось кресло MONАTIK. Певица присоединилась к команде Димы.

Десятый юбилейный сезон начался с сюрпризов. На шоу пришел звезда "Танців з зірками" Даниэль Салем. Несмотря на свой успех в танцах и актерстве, мужчина признался, что всегда мечтал петь и никогда не поздно изменить свою жизнь. Звездные тренера во время слепого прослушивания не узнали его по голосу, но развернувшись, были ошеломлены. Настя Каменских с Потапом и Тина Кароль обернулись к звездному участнику. Салем выбрал поп-певицу и стал первым участником в команде Тины Кароль.

Последней в первом эфире шоу на сцену вышла Ольга Мельник. Девушка была суперфиналистом "Голосу країни 4" в команде Сергея Лазарева. Но серьезные проблемы со здоровьем помешали артистке осуществить главную мечту. И вот спустя шесть лет она снова вернулась в проект. С первых секунд выступления к Ольге развернулись все тренера, и она стала членом команды Тины Кароль.

В конце первого выпуска в командах тренеров шоу уже было по несколько участников: у Дана Балана – 2 участника, Тины Кароль – два конкурсанта, у Потапа с NK – один исполнитель, а у MONATIK – три вокалиста.

Напомним, Dan Balan рассказал, зачем Тина Кароль звонит ему по ночам.

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