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"Голос країни 10": названа дата выхода шоу

10 сезон шоу "Голос країни" стартует уже на следующей неделе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
"Голос країни 10" стартует 19 января
"Голос країни 10" стартует 19 января
Фото: пресс-служба

Известный вокальный проект "Голос країни 10" стартует 19 января 2020 года. Кроме даты шоу также стали известны и имена звездных тренеров, которые займут кресла на прослушиваниях. А тренерские кресла займут уже "старожилы" проекта – Тина Кароль и Дан Балан, а также MONATIK.

Ранее звездный тренер Тина Кароль призналась, кто делает ее откровенные фото:

Также в качестве судей выступят Потап и Настя Каменских. 1 выпуск популярного телевизионного проекта "Голос країни" 10 сезон выйдет в воскресенье, 19 января, в 21:00. В новом сезоне зрителей будут развлекать уже традиционные ведущие – Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Отметим, что летом 2019 года в пяти крупнейших городах Украины проходили кастинги на проект: в Одессе, Днепре, Львове, Харькове и Киеве. Команда проекта прослушала более 10 тысяч участников, среди которых были вокалисты в возрасте от 16-ти до 70-лет.

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Кроме украинских смельчаков на кастинг также приезжали люди из Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, Великобритании, Израиля и других стран.

Напомним, В воскресенье, 21 апреля, прошел финал проекта "Голос країни 9". Победительницей шоу "Голос країни 9" стала Оксана Муха.

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