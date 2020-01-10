"Голос країни 10": названа дата выхода шоу
10 сезон шоу "Голос країни" стартует уже на следующей неделе
Известный вокальный проект "Голос країни 10" стартует 19 января 2020 года. Кроме даты шоу также стали известны и имена звездных тренеров, которые займут кресла на прослушиваниях. А тренерские кресла займут уже "старожилы" проекта – Тина Кароль и Дан Балан, а также MONATIK.
Ранее звездный тренер Тина Кароль призналась, кто делает ее откровенные фото:
Также в качестве судей выступят Потап и Настя Каменских. 1 выпуск популярного телевизионного проекта "Голос країни" 10 сезон выйдет в воскресенье, 19 января, в 21:00. В новом сезоне зрителей будут развлекать уже традиционные ведущие – Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.
Отметим, что летом 2019 года в пяти крупнейших городах Украины проходили кастинги на проект: в Одессе, Днепре, Львове, Харькове и Киеве. Команда проекта прослушала более 10 тысяч участников, среди которых были вокалисты в возрасте от 16-ти до 70-лет.
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Кроме украинских смельчаков на кастинг также приезжали люди из Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, Великобритании, Израиля и других стран.
Напомним, В воскресенье, 21 апреля, прошел финал проекта "Голос країни 9". Победительницей шоу "Голос країни 9" стала Оксана Муха.
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