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"Голос країни 10": неожиданное появление Григория Чапкиса удивило тренеров

Звездный хореограф пришел поддержать участницу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:24
Григорий Чапкис
Григорий Чапкис
Фото: Instagram

Во время третьего эфира слепых прослушиваний вокального шоу "Голос країни 10" на сцену вышла 57-летняя Наталья Потапенко со Львова. Артистка на протяжении сорока лет профессионально занимается музыкой.

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Наталья спела мировой хит Hit the Road Jack и, несмотря на удачное исполнение, никто из звездных тренеров не обернулась к однофамилице Потапа. Сразу после ее выступления на сцене неожиданно появился звезда хореографии – 91-летний Григорий Чапкис. Оказалось, что знаменитость пришел поддержать Потапенко.

"Песня и танец – это жизнь. А жить нужно красиво! И возраст тут не причем. Каждый прожитый день – завтра будет историей. Не хотите петь, не хотите танцевать, бегайте, прыгайте, кричите, ползите, но живите полноценной жизнью", – эмоционально заявил Григорий Николаевич со сцены вокального шоу.

Звездные тренера – Тина Кароль, Dan Balan, MONATIK, Потап и Настя Каменских аплодировали Григорию Чапкису стоя.

Мы также рассказали, как прошел второй выпуск слепых прослушиваний на "Голосі країни 10". Также узнайте как прошел первый выпуск юбилейного сезона "Голос країни 10".

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шоу-бизнес Григорий Чапкис Голос країни 10
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