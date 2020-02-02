"Голос країни 10": неожиданное появление Григория Чапкиса удивило тренеров

Звездный хореограф пришел поддержать участницу

Григорий Чапкис Фото: Instagram

Во время третьего эфира слепых прослушиваний вокального шоу "Голос країни 10" на сцену вышла 57-летняя Наталья Потапенко со Львова. Артистка на протяжении сорока лет профессионально занимается музыкой.

Наталья спела мировой хит Hit the Road Jack и, несмотря на удачное исполнение, никто из звездных тренеров не обернулась к однофамилице Потапа. Сразу после ее выступления на сцене неожиданно появился звезда хореографии – 91-летний Григорий Чапкис. Оказалось, что знаменитость пришел поддержать Потапенко.

"Песня и танец – это жизнь. А жить нужно красиво! И возраст тут не причем. Каждый прожитый день – завтра будет историей. Не хотите петь, не хотите танцевать, бегайте, прыгайте, кричите, ползите, но живите полноценной жизнью", – эмоционально заявил Григорий Николаевич со сцены вокального шоу.

Звездные тренера – Тина Кароль, Dan Balan, MONATIK, Потап и Настя Каменских аплодировали Григорию Чапкису стоя.

Мы также рассказали, как прошел второй выпуск слепых прослушиваний на "Голосі країни 10". Также узнайте как прошел первый выпуск юбилейного сезона "Голос країни 10".

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