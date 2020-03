"Голос країни 10": как прошел финальный этап вокальных боев

Участники боролись за дальнейшее участие, исполняя одну песню дуэтом

В воскресенье, 15 марта, прошел заключительный этап "Боев" юбилейного сезона шоу "Голос країни-10". Все подробности 9 выпуска смотрите в материале "Сегодня.Lifestyle".

На сцене "Голосу країни-10" в вокальном поединке первыми сошлись поющий айтишник Макс Перепелица и представитель молодого поколения RnB музыки Егор Шагаков из команды ПТП и NK. Участники исполнили известный хит The Weeknd Call out my name. Но только Максиму удалось пройти дальше.

Александра Горупа из Минска, которая шокировала признаем о том, что ее избивал экс-супруг, и студент из Китая Сюй Чуань в дуэте исполнили хит Насти Каменских "Тримай". Их тренер Dan Balan сделал сюрприз "черной королеве" проекта – NK. Молдавский исполнитель сделал выбор в сторону Сюйя.

Мама троих детей с аутентичным голосом Ульяна Горбачевская и 22-летний юрист Роман Клюба сошлись в вокальном бое с песней "Ой там на горі". Звездному тренеру пришлось не легко, но Тина продолжила участие вместе с Ульяной.

Сегодня на сцене зрители увидели вокальный батл участников из команды MONATIK – воспитанник детского дома Сергей Асафатов и украинская Билли Айлиш Тоня Сова. Вокалисты еще на этапе слепых прослушиваний поразили зрителей не только сильными голосами, но и своими драматическими историями жизни. Неудивительно, что сам MONATIK поставил их в пару на этапе вокальных боев, и выбрал для исполнения лирический хит, который еще ни разу не звучал на сцене "Голосу країни" "Сансара".

MONATIK оставил в проекте Сергея. Но и Тоне повезло – команда ПТП и NK "украли" вокалистку, дав ей еще один шанс.

Также в дуэте спели 16-летний Виталий Окс, который пережил буллинг от сверстников из-за внешности, и 25-летняя Ксения Буга. На сцене участники команды Тины Кароль исполнили песню группы Hurts Wonderful life. Более убедительным сегодня был Виталий.

Следующими в вокальном батле сошлись подопечные Насти Каменских и Потапа. Юные девушки – Татьяна Ничай и Карина Балашова спели композицию God is a woman. Еще перед выступлением вокалисток Потап признался, что им с NK будет сложно определиться. Но правила неизменны, и выбор все таки состоялся – в сторону Карины.

Новое звучание легендарного хита Потапа и Насти "Не люби мне мозги" зрители услышали в исполнении их же подопечных – Юлии Коровко и Вахтанга Вахтангишвили. Звездные супруги решили продолжить борьбу в проекте с Юлией.

Две юные красотки из команды Dan Balan боролись сегодня не только за место в шоу "Голос країни 10", но и за расположение звездного тренера. Анастасия Балог и Анна Безгалова подарили новое звучание англоязычному синглу Let her go. В следующее воскресенье на вокальных нокаутах мы увидим Настю.

Вокальные бои продолжили "ритмоловы" – харизматичная певица Мелена Пасса и актер Руслан Опанасенко. Подопечные MONATIK зажгли на сцене с песней All for us. Выступление участников пробрало до дрожи всех звездных тренеров, но в шоу остался лишь один вокалист – Мелена.

Модель, которая мечтает о карьере певицы, Екатерина Степура и библиотекарь с голосом мировой звезды Анна Боршовская сошлись в нешуточном поединке. Девушки исполнили хит "Каждый раз", который ранее никто не пел на сцене главного вокального шоу Украины. Участие в команде Насти Каменских и Потапа продолжила Екатерина.

Следующими на сцену вышли подопечные MONATIK Марко Квитка и Александр Календа с песней Рождена "Знаешь". Александр продолжил участие в шоу, но и Марку сегодня также улыбнулась удача – его "украла" Тина Кароль.

Участница девятого "Голосу країни" Ольга Баландюх и Анна Трубецкая из Минска, которая перепела хит Тины Кароль "Полюс притяжения", сошлись в вокальном батле с англоязычным синглом Eurythmics – Sweet Dreams. В этом поединке более убедительной была Анна.

Подопечные Dan Balan Алена Крутиенко и Олеся Лейченко исполнили чувственную песню Тины Кароль "Не дощ". Поп-дива украинского шоу-бизнеса поблагодарила девушек за особую манеру исполнения. А Dan оставил в проекте Олесю.

Последними из команды Dan Balan на сцену вышли сразу три девушки. А все потому, что одна из его участниц была вынуждена покинуть проект. Отметим, что Василиса Старшова – вокалистка российской группы "Ленинград" – попала в базу "Миротворца". Девушка даже публично обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, попросив у него помощи. Но участие так и не смогла продолжить.

Поскольку организаторам пришлось изменить формат вокальных боев, вокалистка Карина Арбельяни, которая осталась без пары, отдельно исполнила зажигательный трек Леди Гаги Bad Romance. А вот молодой маме Тамаре Балюк и фанатке "дракулы" Кристине Карабановой пришлось сразиться в дуэли. Девушки спели не менее динамичный сингл под названием In the shadows. В этом трио победу одержали две вокалистки – Кристина и Тамара.

MONATIK для своих юных участниц подобрал необычную, но излюбленную многими песню Havana. В дуэльном поединке победила Ася Хорошун. 16-летняя Зоряна Атлас отправилась домой.

Участники из команды Тины Кароль – офицер ВСУ Василий Процюк и девушка с мощным голосом, которая пришла на проект второй раз, Ольга Мельник – впечатлили зрителей эмоциональным и откровенным исполнением песни Скрябина "Спи собі сама". Правда, перед выступлением у девушки случилась паническая атака – она плакала и хотела отказаться от выхода на сцену, но смогла побороть страхи. По итогу, в шоу дальше прошла именно она.

Ранее мы рассказывали, как прошел первый этап вокальных боев на шоу "Голос країни 10".

