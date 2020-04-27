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Голос країни-10: ТОП-3 самых ярких выступлений суперфинала

Смотрите подборку лучших номеров финала вокального шоу

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 09:04

В это воскресенье, 26 апреля, состоялся суперфинал юбилейного сезона шоу "Голос країни". Сегодня финал главной битвы эпохи прошел в необычном формате. Учитывая все правила безопасности в условиях карантина, тренера, ведущие Юрий Горбунов с Екатериной Осадчей и участники не пересекались с друг другом. По итогам зрительского голосования, победу одержал подопечный Тины Кароль – Роман Сасанчин. Несмотря на это, другие участники сегодня также показали высокий уровень вокального мастерства и удивили своими выступлениями.

Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть ТОП-3 самых ярких номеров суперфинала.

Подопечные звездных супругов Насти Каменских и Потапа – новоиспеченный дуэт Максим Перепелица и Катерина Степура. устроили настоящее шоу с зажигательными танцами и стримом на видеокамеры под англоязычную композицию 4 minutes. Несмотря на то, что им не удалось победить в проекте, их номер надолго запомнится зрителям.

Не менее эффектным стал номер юного участника Виталия Окса, которого ПТП и NK забрали из команды Тины Кароль на этапах вокальных "нокаутов". Борец против буллинга исполнил композицию 7 rings. Высокие ноты и спецэффекты – таким зрители запомнят последнее выступление Виталия в юбилейном сезоне.

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Выступление этой девушки зрители ждали с особым трепетом и она оправдала их ожидания. 28-летняя певица из команды MONATIK Мелен Пасса исполнила в суперфинале сингл Depeche Mode о внутренней вере человека – Personal Jesus. Молдавский исполнитель Dan Balan выразил мнение, что Мелен стала частью истории вокального шоу.

Все подробности грандиозного суперфинала шоу "Голос країни-10" читайте в нашем материале.

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