"Голос країни 10": тренеры поделились, каких вокалистов ищут, и рассказали о стратегии победы

Тренерами шоу стали Dan Balan, Тина Кароль, MONATIK, Потап и Настя Каменских

Голос країни 10: тренер шоу Dan Balan Фото: пресс-служба

Уже 19 января в 21:00 стартует десятый юбилейный сезон шоу "Голос країни", который станет главной вокальной битвой эпохи. Телезрителей ждет сильнейший отбор вокалистов за всю историю проекта: кастинги по всей Украине, участники со всего мира, мощные голоса, уникальные тембры и жизненные истории, которые впечатляют. Накануне десятого сезона тренеры поделились, какие именно голоса ищут и какую стратегию для победы выбрали.

Самый опытный тренер проекта Тина Кароль рассказала, кого ищет в свою команду, и сделала неожиданное признание: "Это не только юбилейный сезон, а настоящая битва эпохи. Все вокалисты амбициозны, эмоциональны, артистичны. С разными судьбами, но общей целью — вести за собой людей на сторону добра. У них не просто сильные голоса — песни льются из сердца. Уверена, на сцене "Голосу" зажжется новая звезда. Во время слепых прослушиваний я увидела ее среди участников и даже задумалась над тем, чтобы взять под свое крыло вокалиста как продюсер".

Тренер шоу "Голос країни 10" Тина Кароль Фото: пресс-служба

ПТП, который в этом сезоне занял двойное кресло вместе со своей женой NK, сказал, что они пришли на проект ради того, чтобы помогать певцам раскрываться, продемонстрировать весь свой потенциал: "Мы очень счастливы и знаем, что счастливый человек – реализованный. Поэтому мы хотим набрать в команду артистов, которые стремятся к внутреннему апгрейду. Мы в поисках классных певцов, которые хотят меняться. Наша супер-задача не просто работать со своей командой на протяжении проекта, а сделать так, чтобы по окончанию "Голосу країни" наши участники знали, как добиться успеха за его пределами".

Потап и Настя Каменских стали тренерами шоу "Голос країни 10" Фото: пресс-служба

А NK поделилась, кого ожидает найти: "Я ищу личностей ярких и готовых победить не только в шоу, но и над собой и своими страхами. А моя миссия – им в этом помочь. Конечно, голос играет очень важную роль в этом шоу, но, как подсказывает мой тренерский опыт, важно и то, как человек держится на сцене, как он движется, какую энергетику передает".

Мультиартист MONATIK поделился собственной стратегией, которая должна привести его к победе: "Для меня это очень долгожданный сезон, и, конечно же, я пришел побеждать, как и каждый из тренеров. Стратегия у меня не меняется из года в год. Я уже 2-й год на "Голосі країни" и 2 года я был на "Голос.Діти", и там, и здесь – работать с душой, работать на полную, работать на максимум, вдохновлять и надышаться участниками. Создавать что-то новое, открывать такое, что раньше казалось невозможным".

"Голос країни 10": MONATIK Фото: пресс-служба

Dan Balan рассказал, что будет пытаться почувствовать "своего" вокалиста: "Мне для начала нужно почувствовать энергетику исполнителя, а стратегии и план по борьбе за участника отходит на второй план. Для меня "Голос країни" – это проект прежде всего о голосе, о возможности почувствовать исполнителя и понять, что именно я могу помочь раскрыть его талант".

Напомним, в тренерских креслах зрители увидят Тину Кароль, которая является рекордсменкой по количеству побед; Дана Балана, который присоединился к команде "Голосу країни" в прошлом сезоне, и несмотря на то, что был новичком, смог одержать победу; MONATIK, который уже в третий раз станет тренером вокального шоу и не теряет надежды получить первенство в юбилейном сезоне и впервые за всю историю взрослого "Голосу країни", а в двойном кресле за победу будут соревноваться сразу два тренера – супруги ПТП и NK.

Кто сможет привести своих подопечных к победе в главной вокальной борьбе эпохи – юбилейного сезона "Голосу країни 10" узнаем совсем скоро.

Ранее мы также писали, что MONATIK и Дорофеева снялись в новогоднем выпуске российского YouTube-шоу.

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