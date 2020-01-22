"Голос країни 10": участница вокального шоу попала в центр скандала

Участница группы "Ленинград" попала в базу "Миротворца"

Василиса Старшова Фото: Instagram

19 января стартовал юбилейный сезон вокального шоу "Голос країни 10". Сразу после первого эфира новоиспеченная участница проекта попала в центр скандала. Оказалось, что Василиса Старшова попала в базу "Миротворца".

Участница группы "Ленинград" Василиса Старшова рассказала звездным тренерам, что она родом из Санкт-Петербурга и приехала в Украину получить новый опыт. К девушке развернулись все судьи, и она выбрала в качестве наставника молдавского исполнителя Дана Балана. Но впоследствии оказалось, что певица посещала оккупированный Крым, за что попала в базу "Миротворца".

Смотрите выступление Василисы Старшовой в первом эфире шоу "Голос країни 10":

"В настоящее время в Украине находится нарушительница государственной границы Украины гражданка страны-агрессора Старшова Василиса Алексеевна 22.08.1994 года рождения, которая в августе 2016 для участия в фестивале "Золотая балка" в городе Балаклава незаконно проникла в захваченный российскими оккупантами украинский Крым", – сказано на сайте "Миротворца".

На данный момент неизвестно, как на скандал отреагировали организаторы шоу и продолжит ли в нем участие Василиса Старшова.

Также узнайте все подробности первого выпуска юбилейного сезона вокального шоу "Голос країни 10".

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