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Анонс

"Голос країни 10": в 5 выпуске на шоу появится Оля Цибульская

Певица придет на слепые прослушивания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Оля Цибульская на "Голосі країни 10"
Оля Цибульская на "Голосі країни 10"
Фото: пресс-служба

Уже в воскресенье, 16 февраля, во время пятого эфира "Голосу країни 10" на сцене вокального шоу зрители увидят известную звезду – Олю Цибульскую, которая высказалась относительно домыслов об отце своего сына. Традиционно на "Голос країни" приходят не только участники, которые делают первые шаги к своей мечте о большой сцене, но и известные на всю страну исполнители.

Оля рассказала, почему, будучи известной артисткой, решила прийти на шоу: "Вся Украина смотрит "Голос країни", и я тоже слежу за эфирами и верю в выпускников проекта, потому что часто встречаю их на концертах". Также певица добавила, что большую роль в ее решении принять участие в проекте сыграл сын Нестор: "Это был своеобразный вызов, я считаю, что воспитывать ребенка нужно не словами, а на собственном примере. Мне было интересно попробовать себя на конкурсе. Когда ты в шоу-бизнесе давно, твои клипы набирают миллионные просмотры, в какой-то момент кажется, что все "ок", но нужно развиваться, двигаться дальше. Плюс, мне хотелось узнать, все ли по-настоящему у Тины с Даном, действительно ли у них роман". Оля добавила, что специально выбрала песню "Чекаю. Цьом", потому что с ней мог прийти любой участник, и таким образом она "замаскировалась".

Звездные тренеры шоу "Голос країни 10"
Звездные тренеры шоу "Голос країни 10"
Фото: Instagram

А на вопрос, хочет ли Нестор петь, он решительно ответил: "Да". Мальчик добавил, что даже хотел пойти на шоу "Голос. Діти 5" и выбрал бы команду Дзидзьо. "Я думаю, что он еще в поиске. Конечно, ему очень нравится музыка. С 3,5 лет он играет на барабанах, ходит в музыкальную школу, а какую профессию выберет – посмотрим. Я точно не буду на него давить", – комментирует за кулисами певица.

В пятый день слепых прослушиваний мест в командах тренеров остается все меньше, однако мощных вокалистов, которые ждут своего выхода, по-прежнему много. А узнают ли тренеры известную певицу и продолжит ли Оля участие в шоу, телезрители узнают уже в воскресенье в 21:00.

Ранее мы также подробно рассказали, как прошел четвертый выпуск шоу "Голос країни 10".

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