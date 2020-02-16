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"Голос країни 10": в пятом эфире выступила 16-летняя крестница Лидии Таран

Девушка призналась, что перенесла инсульт и не могла петь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:11
Зоряна Атлас
Зоряна Атлас
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В пятом выпуске слепых прослушиваний на "Голос країни 10", который состоялся в это воскресенье, 16 февраля, выступила 16-летняя крестница телеведущей Лидии Таран. Зоряна Атлас перенесла инсульт в юном возрасте, но это не помешало ей исполнить свою мечту.

После операции девочка осталась без прежде длинных и роскошных волос. Ухудшило ситуацию и то, что врачи запретили Зоряне петь, чтобы не напрягать связки.

Несмотря на запрет медиков выступать и петь, девушка полностью выздоровела и пришла покорять сцену вокального проекта.

"Я решила прийти, чтобы показать всем, что все возможно. И никогда нельзя сдаваться. Полгода назад у меня был инсульт. Мне обрезали волосы. Музыка подняла меня на ноги. И я теперь могу стоять перед вами", – поделилась Зоряна с тренерами.

Юная вокалистка повернула к себе сразу четыре тренерских кресла, однако своим наставником выбрала Диму Монатика.

Смотрите выступление Зоряны Атлас в пятом эфире шоу "Голос країни 10":

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