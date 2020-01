Анонс

"Голос країни 10": во втором выпуске споет бэк-вокалистка MONATIK – Лида Ли

Тина Кароль и Дан Балан образуют коалицию против ПТП и NK

В воскресенье, 26 января, во время слепых прослушиваний на "Голосе країни 10", которые стартуют в в 21:00, на сцену выйдет бэк-вокалистка MONATIK Лида Ли, воспитанник детского дома Сергей Асафатов, а также таксист из Алматы. В борьбе за сильнейших исполнителей Тина Кароль и Дан Балан образуют коалицию против ПТП и NK

Завта вечером зрителей ждет знакомство с 33-летним Сергеем Асафатовым, который исполнит легендарный хит группы "Бумбокс" – "Вахтерам". Мужчина воспитывался в детском доме и стремится стать известным певцом: "Много существует стереотипов, людям из детских домов труднее достичь чего-то в жизни. Поэтому я пришел на "Голос країни", чтобы доказать на собственном примере, что все на самом деле возможно. Верьте в свои мечты и идите к своей цели, несмотря ни на что". Удастся ли Сергею развернуть тренерские кресла, зрители узнают уже в это воскресенье.

Также на сцену выйдет бэк-вокалистка MONATIK – Лида Ли, которая уже участвовала в "Голосі країни-4", однако перед самыми прямыми эфирами проиграла Ане Корсун, которая сейчас известна миллионам зрителей как MARUV. Развернет ли Лида кресла наставников и узнает ли артист свою бэк-вокалистку?

За воплощением своей большой мечты приехал на шоу и 29-летний Ерлан Баибазаров из Алматы (Казахстан), который работает таксистом и при этом обладает мощным вокалом. Для слепых прослушиваний мужчина выбрал песню Portugal the man "Feel it still". "Никогда не мог бы подумать, что я стану певцом. Как-то в караоке я спел песню, и все аплодировали мне так сильно. С того момента я понял, что хочу быть профессиональным вокалистом", – поделился участник отбора.

В десятом юбилейном сезоне на "Голосі країни" выступит и 52-летний украинец Александр Фесяк, который уже долгое время живет в Канаде и стал местной звездой. "Чтобы научить меня украинскому языку, родители пели мне песни. В пятнадцать лет я со своими украинскими друзьями создал группу "Дунай". Мы уже вместе поем 37 лет и объездили всю Канаду и Америку с гастролями. Я продолжаю дело Квитки Цисык, исполняя с группой украинские народные песни", – говорит вокалист. На проекте он споет песню "Червона рута" и мечтает развернуть тренерские кресла.

Кто сможет привести своих подопечных к победе в главной битве эпохи – юбилейного сезона "Голосу країни-10" узнаем в скором времени.

Ранее мы подробно рассказывали, как прошел первый выпуск юбилейного сезона "Голосу країни".

