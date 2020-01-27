"Голос країни 10": звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая растрогала своим выступлением Тину Кароль

Актриса выступила во втором выпуске слепых прослушиваний

Дарья Петрожицкая Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Во втором выпуске юбилейного сезона шоу "Голос країни" выступила звезда сериала "Папик". Актриса Дарья Петрожицкая решила попробовать себя в непривычном амплуа и вышла на сцену вокального проекта, чтобы поразить звездных наставников.

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В воскресенье, 26 января, экранная Лиза Якушева исполнила проникновенную песню "Голубка", которую пела в одном из эпизодов "Папика", где по сюжету девушка также участвовала в вокальном шоу.

На "Голос країни 10" Петрожицкая растрогала своим выступлением Тину Кароль, которая также принимала участие в съемках того самого эпизода. Даша призналась, что именно слова певицы вдохновили ее испытать свои силы теперь уже не на экране, а в реальности.

"Тогда, на съемочной площадке я подошла и сказала: "Спасибо вам за этот съемочный день". Вы спросили сколько мне лет, я говорю 28, а вы мне: "Ну пора уже, удачи". И тогда я послушала вас и вы развернулись", – поделилась актриса о своей встрече с Кароль.

Дарье удалось повернуть к себе кресло Тины Кароль, таким образом артистка попала в команду к певице.

Смотрите выступление Дарьи Петрожицкой на слепых прослушиваниях "Голос країни 10":

Ранее мы писали, что во втором выпуске шоу "Голос країни 10" выступил украинец из Торонто.

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