"Голос країни 10": звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая растрогала своим выступлением Тину Кароль
Актриса выступила во втором выпуске слепых прослушиваний
Во втором выпуске юбилейного сезона шоу "Голос країни" выступила звезда сериала "Папик". Актриса Дарья Петрожицкая решила попробовать себя в непривычном амплуа и вышла на сцену вокального проекта, чтобы поразить звездных наставников.
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В воскресенье, 26 января, экранная Лиза Якушева исполнила проникновенную песню "Голубка", которую пела в одном из эпизодов "Папика", где по сюжету девушка также участвовала в вокальном шоу.
На "Голос країни 10" Петрожицкая растрогала своим выступлением Тину Кароль, которая также принимала участие в съемках того самого эпизода. Даша призналась, что именно слова певицы вдохновили ее испытать свои силы теперь уже не на экране, а в реальности.
"Тогда, на съемочной площадке я подошла и сказала: "Спасибо вам за этот съемочный день". Вы спросили сколько мне лет, я говорю 28, а вы мне: "Ну пора уже, удачи". И тогда я послушала вас и вы развернулись", – поделилась актриса о своей встрече с Кароль.
Дарье удалось повернуть к себе кресло Тины Кароль, таким образом артистка попала в команду к певице.
Смотрите выступление Дарьи Петрожицкой на слепых прослушиваниях "Голос країни 10":
Ранее мы писали, что во втором выпуске шоу "Голос країни 10" выступил украинец из Торонто.
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