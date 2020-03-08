"Голос країни 10": звездные тренера перепели мировой хит Dance Monkey

Тина Кароль, Настя Каменских, Потап, Dan Balan, MONATIK предстали в новых образах

Сегодня, 8 марта, после слепых прослушиваний стартовали первые вокальные бои шоу "Голос країни-10". Участники звездных команд соревновались за победу в главной битве эпохи, исполняя на сцене одну песню дуэтом.

Звездные тренера – Тина Кароль, Настя Каменских, Потап, Dan Balan, MONATIK – эффектно открыли первые вокальные бои, перепев мировой хит под названием Dance Monkey. Каждый из украинских артистов предстал перед публикой в своем уникальном образе – Тина в роскошном белом платье и очках учительницы, звездные супруги облачились в стильные casual-наряды, а Dan Balan и MONATIK завораживали ритмичностью.

Артисты задали ритму перед выступлением своих подопечным. Отметим, что из 18 участников из каждой звездной команды в проекте останутся лишь восемь.

Ранее мы рассказывали, как прошел последний день слепых прослушиваний на "Голос країни 10". Также в седьмом выпуске на сцену вышел победитель шоу "Голос. Діти" Роман Сасанчин. Узнайте, удалось ли 17-летнему парню снова стать участником вокального проекта.

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