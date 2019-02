"Голос країни 9": чем удивил пятый эфир шоу

В команде Монатика осталось лишь одно место

Арсений Журавель "Голос країни 9" Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 17 февраля, прошел пятый выпуск вокального шоу "Голос країни 9".В этом выпуске два тренера почти полностью собрали свои команды. Так, у Дмитрия Монатика в команде 15 из 16 участников, а у Тины Кароль – 14. Немного отстают от них Дан Балан и Потап, у которых в командах по 10 участников.

Прошедший эфир не уступает по количеству талантов предыдущим четырем. Предлагаем посмотреть ТОП самых запоминающихся выступлений пятого выпуска "Голос країни 9".

На шоу приходят люди, которые талантливы не только в вокале. Сергей Костецкий более известный как танцор: вместе с Лилией Подкопаевой он выиграл во втором сезоне "Танцев со звездами" в 2007 году. Однако пение – такая же его страсть, как и танцы. Он занимается музыкой уже шесть лет и уверен, что "Голос країни" поможет ему открыться и показать себя с новой стороны. Сергей отправился в команду Дана Балана.

Яна Клявиня из Риги, Латвия, невероятно вдохновляется украинскими артистами. На шоу "Голос країни" девушка хочет получить ценные советы и мотивацию идти дальше к победам. Яна тронула своим вокалом тренеров шоу, исполнив хит THE HARDKISS "Прірва". Яна решила пойти в команду Тины Кароль.

Наталья Краснянская – бизнес-леди, однако мечтает стать яркой звездой украинского шоу-бизнеса. В свое время она победила на конкурсе "Славянский базар" – однако карьера артистки так и не сложилась. Наталья готова снова почувствовать вкус победы и успеха. К Наталье повернулся один тренер – Дмитрий Монатик.

Одной из самых ярких и запоминающихся участниц стала Анастасия Андреева. На сцене шоу "Голос країни 9" она исполнила легендарную композицию Уитни Хьюстон Dance With Somebody. К Анастасии повернулись все тренерские кресла. Девушка выбрала команду Тины Кароль.

Последний участник пятого выпуска, 18-летний Арсений Журавель покорил зрителей и тренеров своим исполнением песни знаменитой группы A-ha Take On Me.

