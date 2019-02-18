Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Голос країни 9": чем удивил пятый эфир шоу

В команде Монатика осталось лишь одно место

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:31
Арсений Журавель "Голос країни 9" Фото: instagram.com/goloskrainy_official
Арсений Журавель "Голос країни 9"
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 17 февраля, прошел пятый выпуск вокального шоу "Голос країни 9".В этом выпуске два тренера почти полностью собрали свои команды. Так, у Дмитрия Монатика в команде 15 из 16 участников, а у Тины Кароль – 14. Немного отстают от них Дан Балан и Потап, у которых в командах по 10 участников.

Прошедший эфир не уступает по количеству талантов предыдущим четырем. Предлагаем посмотреть ТОП самых запоминающихся выступлений пятого выпуска "Голос країни 9".

На шоу приходят люди, которые талантливы не только в вокале. Сергей Костецкий более известный как танцор: вместе с Лилией Подкопаевой он выиграл во втором сезоне "Танцев со звездами" в 2007 году. Однако пение – такая же его страсть, как и танцы. Он занимается музыкой уже шесть лет и уверен, что "Голос країни" поможет ему открыться и показать себя с новой стороны. Сергей отправился в команду Дана Балана.

Яна Клявиня из Риги, Латвия, невероятно вдохновляется украинскими артистами. На шоу "Голос країни" девушка хочет получить ценные советы и мотивацию идти дальше к победам. Яна тронула своим вокалом тренеров шоу, исполнив хит THE HARDKISS "Прірва". Яна решила пойти в команду Тины Кароль.

Наталья Краснянская – бизнес-леди, однако мечтает стать яркой звездой украинского шоу-бизнеса. В свое время она победила на конкурсе "Славянский базар" – однако карьера артистки так и не сложилась. Наталья готова снова почувствовать вкус победы и успеха. К Наталье повернулся один тренер – Дмитрий Монатик.

Одной из самых ярких и  запоминающихся участниц стала Анастасия Андреева. На сцене шоу "Голос країни 9" она исполнила легендарную композицию Уитни Хьюстон Dance With Somebody. К Анастасии повернулись все тренерские кресла. Девушка выбрала команду Тины Кароль.

Последний участник пятого выпуска, 18-летний Арсений Журавель покорил зрителей и тренеров своим исполнением песни знаменитой группы A-ha Take On Me.

Ранее мы писали о том, как прошел четвертый эфир шоу "Голос країни 9".

Кроме этого, в прошлом выпуске на "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В сети спорят о подарке Дана Балана Тине Кароль на шоу "Голос країни 9" "Голос країни 9": девушка с ограниченными возможностями покорила судей шоу Тина Кароль и Дан Балан повздорили на «Голос країни 9»
Голос країни 9
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот
Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот
Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти
Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Популярные статьи

Вчера, 13:27Шоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

Вчера, 10:36Техно

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

Вчера, 10:28Психология

Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

Вчера, 08:45Техно

Темная тема MIUI 10: как включить

16 февраляТехно

Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi

16 февраляТехно

Во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество

15 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно успокоиться, а Ракам набраться терпения

15 февраляFun

Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

15 февраляШоу-бизнес

Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала о страшной травме после аварии

15 февраляFun

15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

15 февраляПсихология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

15 февраляТехно

Мир в восторге от украинской игры Metro Exodus: видео

15 февраляШоу-бизнес

"Я все равно люблю тебя": Регина Тодоренко отпраздновала День влюбленных без Топалова

15 февраляFun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

15 февраляFun

Покойный отец помог дочери стать миллионершей

15 февраляFun

Сексуальную фитнес-модель на пляже укусила свинья: видео

Новости партнеров

5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Отец Децла впервые увидел внука на похоронах сына
Отец Децла впервые увидел внука на похоронах сына
Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Блюдо дня: голубцы-пятиминутка