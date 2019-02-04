"Голос країни 9": девушка с ограниченными возможностями покорила судей шоу

Магдалена Паскар развернула кресла троих тренеров

Магдалена Паскар Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В третьем выпуске шоу "Голос країни 9", который прошел 3 февраля, было много сюрпризов и сильных участников. Так, на шоу пришла девушка с ограниченными возможностями, которой своим сильным вокалом удалось развернуть кресла троих судей – Потапа, Дмитрия Монатика и Дана Балана.

Зрители убедились, что Магдалена Паскар - девушка скорее с неограниченными возможностями. Несмотря на то, что она прикована к коляске и пережила за свой юный возраст немало потерь, она не сдается и находит смысл жизни в музыке. Девушка занимается вокалом всего год. На занятия в соседнее село ее возит мама. "Голос країни" - шанс для Магдалены набраться опыта и стать певицей.

Для "слепых прослушиваний" Магдалена выбрала песню Human знаменитого британского исполнителя Rag'n'Bone Man.

"Волновалась, немного дрогнул голос. Но спето с чувством, спето без никаких накруток, действительно суть песни прозвучала", "Вот девочка отпад, вопросов нет", "Господи , от неё мурашки по коже . Голос невероятно крутой", – пишут пользователи сети в комментариях под видео.

Напомним, в третьем выпуске шоу "Голос країни 9" Тина Кароль повздорила с Даном Баланом.

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