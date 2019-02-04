Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Голос країни 9": девушка с ограниченными возможностями покорила судей шоу

Магдалена Паскар развернула кресла троих тренеров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:58
Магдалена Паскар Фото: instagram.com/goloskrainy_official
Магдалена Паскар
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В третьем выпуске шоу "Голос країни 9", который прошел 3 февраля, было много сюрпризов и сильных участников. Так, на шоу пришла девушка с ограниченными возможностями, которой своим сильным вокалом удалось развернуть кресла троих судей – Потапа, Дмитрия Монатика и Дана Балана.

Зрители убедились, что Магдалена Паскар - девушка скорее с неограниченными возможностями. Несмотря на то, что она прикована к коляске и пережила за свой юный возраст немало потерь, она не сдается и находит смысл жизни в музыке. Девушка занимается вокалом всего год. На занятия в соседнее село ее возит мама. "Голос країни" - шанс для Магдалены набраться опыта и стать певицей. 

Для "слепых прослушиваний" Магдалена выбрала песню Human знаменитого британского исполнителя Rag'n'Bone Man.

"Волновалась, немного дрогнул голос. Но спето с чувством, спето без никаких накруток, действительно суть песни прозвучала", "Вот девочка отпад, вопросов нет", "Господи , от неё мурашки по коже . Голос невероятно крутой", – пишут пользователи сети в комментариях под видео.

Напомним, в третьем выпуске шоу "Голос країни 9" Тина Кароль повздорила с Даном Баланом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Удивительно: MONATIK всего за два эфира "Голос країни" собрал большую часть своей команды "Голос країни 9": мать двоих детей с удивительным рок-вокалом "взорвала" шоу "Как он на нее смотрит": в сети обсуждают симпатию Дана Балана к Тине Кароль
Голос країни 9
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет

Популярные статьи

Сегодня, 16:50Fun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 15:06Психология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

Сегодня, 12:25Афиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

Вчера, 21:48Шоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

Вчера, 20:53Шоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

Вчера, 17:35Шоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

Вчера, 17:18Шоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

Вчера, 14:05Шоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

Вчера, 10:39Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

Вчера, 09:56Шоу-бизнес

Умер знаменитый рэпер Децл

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности, а Рыбам нужно уединиться

2 февраляШоу-бизнес

Названы имена специальных гостей "британского Оскара"

2 февраляПсихология

Как определить, готов ли ваш ребенок к первому классу

2 февраляТехно

Телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие: видео

2 февраляАфиша

Пляжный календарь: к какому морю в какой сезон стоит ехать

Новости партнеров

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Пытались реанимировать Децла в курилке: фото уже в Сети
Пытались реанимировать Децла в курилке: фото уже в Сети
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Очевидец рассказал о последних минутах жизни Децла
Очевидец рассказал о последних минутах жизни Децла
Пышногрудая пассия Кевина Дюрэнта
Пышногрудая пассия Кевина Дюрэнта
Разные спальни с мужем, боязнь постареть: страхи и фобии Орловой
Разные спальни с мужем, боязнь постареть: страхи и фобии Орловой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте