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"Голос країни 9": как прошли первые вокальные "бои" сезона

"Бои" вызвали бурю эмоций у зрителей и тренеров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 01:31
"Голос країни 9"
"Голос країни 9"
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 10 марта, прошел восьмой выпуск вокального шоу "Голос країни 9". Состоялись первые вокальные бои между участниками команд Тины Кароль, Дана Балана, Дмитрия Монатика и Потапа.

Тренеры шоу удивили всех неожиданным выбором дуэтов, а участники проекта старались показать все, на что они способны.

Открыли эфир участники из команды Потапа – Наталья Повстяная и Александр Мельник. Дуэт исполнил уже ставшую популярной и получившую "Оскар" песню Shallow, которую в фильме "Звезда родилась" исполняли Брэдли Купер и Леди Гага. Потап отдал предпочтение Наталье, но Александр не покинул проект. Благодаря возможности "украсть" выбывшего участника, Александр продолжит борьбу за победу в команде Тины Кароль, которая спасла его от поездки домой. 

Следующими выступили девушки из команды Дана Балана. Жительница Карпат Марина Фиджелюк и белоруска Ангелина Василевская. Дан выбрал Марину, но Ангелину "украл" в свою команду Потап.

Команда Тины Кароль продолжила вокальные бои. На сцену вышли Роман Бурасанзве и Ксения Бахчалова. Участники исполнили песню знаменитой американской певицы Sia – Titanium. Тина отдала предпочтение Ксении, но Романа спас Дан Балан. Отметим, что Роман – бэк-вокалист Дана. Также стоит отметить, что Тина Кароль осталась очень недовольной выступлением Романа и Ксении. "На репетициях было лучше. Не летайте в облаках. Хочу, чтобы вы о себе слишком много не думали", – строго отметила Тина. 

Так как во время слепых прослушиваний тренерам разрешили взять в команду дополнительного 17-го участника, в вокальных боях Дмитрию Монатику, который забрал в команду 17-го "экстра" участника пришлось готовить к боями сразу троих участниц. На сцене выступили Владислава Бердникова, Дария Телитченко и Наталья Краснянская. Дмитрий выбрал Дарию, а Потап "украл" Наталью.

Взрывной дуэт из команды Потапа, рок-мама Виктория Ягич и 16-летняя девушка из Бердянская по имени Аделина Шевченко удивили новым звучанием хита ALEKSEEV "Пьяное солнце". Потап выбрал Викторию, а Аделина, к сожалению, покинула проект.

Следующими на сцену вышли женщина с вокалом Квиткы Цисык Оксана Муха и Михаил Димов, поющий в мюзикле Нотр-Дам де Пари. Они представили команду Дана Балана. Артист выбрал Оксану, но Михаила "украл" к себе в команду Потап.

Квартет Leon Voci и Шайе Огенетеджири исполнили популярный хит Attention. Тина Кароль отдала предпочтение квартету. Однако Шайе не отправилась домой, ее в свою команду "украл" Дмитрий Монатик.

Позже на сцене "Голос країни 9" выступили Анна Волобуева, которая поет в церковном хоре и Николай Задерей, от которого из-за его выбора связать жизнь с музыкой отвернулись родители и любимая девушка. Пара из команды Дмитрия Монатика исполнила песню Гайтаны "Два вікна". Дмитрий предложил Анне продолжить участие в шоу. Николай покинул проект.

Карина Арсентьева и Екатерина Гудым из команды Потапа исполнили песню Sia – Cheap Thrills. Потап выбрал Карину, а Екатерина, к сожалению, покинула шоу.

Очаровали своим пением и восточными мотивами с песней Aisha участники команды Дана Балана - победитель "Танцев со звездами" в 2007 году Сергей Костецкий и Хейтам Рафи из Омана. Далее в шоу прошел Хейтам.

Подарили ощущение тепла и "лучи" добра сельский учитель музыки Богдан Богославец и 68-летняя Лидия Федоровна Горошко. Тина Кароль дала возможность продолжать участие в проекте Лидии Федоровне, но Богдана неожиданно "украл" Потап.

Анастасия Хаманина из Московской области и Андрей Хорисенко исполнили Hymn of the weekend. Дмитрий Монатик выбрал Андрея, Анастасия покинула шоу.

Подарили волшебство своим исполнением песни Кузьмы Скрябина "Спи собі сама" Наталия Корниленко и Алексей Журавель. Далее в шоу прошел Алексей.

Пришла очередь Владимира Зайончковского и Владислава Чижикова из команды Дана Балана бороться за место в шоу. Дан подарил возможность Владимиру продолжить участие в шоу. А Владислава "украл" Потап.

Далее на сцене выступили участники из команды Дмитрия Монатика Андрей Карпов Даниэль Швец с песней It's a man's world. Монатик выбрал Андрея Каропва, однако Даниэль не попрощался с проектом. Его захотели "украсть" сразу два тренера – Потап и Тина Кароль. Парень выбрал команду Тины.

Завершили вечер "вокальных боев" два ярких участника из команды Тины Кароль. Гульназ Хасанова из Татарстана и Андрей Хаят, который, к слову, принимал участие в Нацотборе на "Евровидение 2019". Тина отдала предпочтение Андрею, но Гульназ решил "украсть" Дмитрий Монатик.

Ранее мы описывали все подробности седьмого выпуска шоу "Голос країни" 9.

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Источник: Сегодня
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