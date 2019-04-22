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"Голос країни 9": кто победил и как прошел финал шоу

Финал удивил неожиданными дуэтами с тренерами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:04
"Голос країни 9"
"Голос країни 9"
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 21 апреля, прошел финал проекта "Голос країни 9". В финале за победу боролись четверо участников – Оксана Муха из команды Дана Балана, Андрей Хайат из команды Тины Кароль, подопечная Потапа Карина Арсентьева и Виктория Олейник, участница команды Дмитрия Монатика.

В финале проекта было несколько этапов. На первом все участники исполняли сольную композицию, на втором – пели дуэтом с их тренерами, а на третьем этапе вышли на сцену с песней, с которой они выступали на "слепых прослушиваниях". После каждого этапа уходил один из четырех участников. Так, в суперфинале осталось двое, из которых путем голосования зрителей (как и на предыдущих этапах) был выбран победитель.

Первым номером финала стало выступление певицы из народы Оксаны Мухи, которая вновь очаровала своим вокалом всех зрителей. Оксана исполнила легендарную украинскую композицию "Я піду в далекі гори".

Второй на сцену вышла подопечная Дмитрия Монатика Виктория Олейник. Девушка "взорвала" зал попурри из песен тренеров "Голосу країни" Тины Кароль – Show me your love, Потапа – Digitalization и Дана Балана – Hold On Love.

После Виктории своим выступлением порадовала Карина Арсентьева из команды Потапа, которая спела песню Софии Ротару "Чекай".

Завершил первый этап финала Андрей Хайат из команды Тины Кароль, исполнив хит "Воплей Видоплясова" – "Весна".

По результатам зрительского голосования шоу покинула подопечная Монатика – Виктория Олейник. Отметим, что после первого этапа все голоса зрителей были аннулированы и голосование за участников началось по новой.

Второй этап – дуэт с тренером. Приятно удивил поклонников Потап, который из привычного рэп-артиста перевоплотился в романтичного поп-исполнителя.С Кариной Арсентьевой они исполнили ставшую суперпопулярной песню Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма "Звезда родилась" – Shallow.

Невероятно, но факт – для проекта Дана Балан написал песню и исполнил ее вместе с Оксаной Мухой на украинском языке.

Еще одним сюрпризом для зрителей стал Дуэт Тины Кароль и Андрея Хайата, которые проникновенно исполнили знаменитую песню "Ніч яка місячна".

Закончился второй этап. В результате голосования, шоу неожиданно покинул Андрей Хайат, а Карина Арсентьева и Оксана Муха стали суперфиналистками.

На третьем этапе участницы исполнили песни, с которыми они впервые выступили на сцене шоу во время "слепых прослушиваний".

Карина Арсентьева исполнила легендарную композицию Уитни Хьюстон I Will Always Love You. 

Оксана Муха снова заворожила зал исполнением композиции Квитки Цисык "Де ти тепер".

Победительницей шоу "Голос країни 9" стала Оксана Муха.

Оксана Муха, победительница шоу "Голос країни 9"
Оксана Муха, победительница шоу "Голос країни 9"
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Напомним, названо имя третьего тренера "Голос. Діти 5".

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Источник: Сегодня
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