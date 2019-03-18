"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

В девятом сезоне шоу Монатик спел с Дорофеевой

Дима Монатик и Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В воскресенье, 17 марта, состоялся девятый выпуск девятого сезона шоу "Голос країни". Во время вокальных "боев" звездный тренер Дмитрий Монатик сделал откровенное признание.

После выступления подопечных Димы Артема Банара и Роксоланы Сыроты на сцену неожиданно вышла солистка украинской группы "Время и стекло" Надя Дорофеева, которая вместе с Монатиком спела его авторскую песню "Глубоко". После творческой импровизации украинский певец признался, что скучает по совместной работе с Надей.

"Разбуди нас ночью, мы это сделаем (споем вместе – ред.). Ох, сколько тренировок... Надя, я скучал", – признался он.

В ответ на такие откровения, певица ответила Монатику взаимностью, пожелала участникам удачи и ушла со сцены, услышав от другого звездного тренера Потапа много комплиментов в свою сторону.

Ранее мы писали, как прошел финал вокальных "боев" на шоу "Голос країни 9". Также во время финальных "боев" состоялся первый романтический танец Тины Кароль и Дана Балана.

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