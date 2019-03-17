"Голос країни 9": первый романтический танец Тины Кароль и Дана Балана

Дан Балан пригласил Тину на их первый медленный танец

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Звездные тренера проекта "Голос країни-9" Тина Кароль, которая недавно заинтриговала прозрачным нарядом, и Дан Балан во время финальных вокальных "боев" станцевали свой первый романтический танец.

Читайте также Как Дан Балан ласково называет Тину Кароль

Молдавский певец пригласил артистку станцевать во время выступления своих подопечных Софии Шафир, Самуэля Грилли и Гиоргия Дарахвелидзе, которые исполняли знаменитую композицию "Батарейка" и "Shape of my heart".

Дмитрий Монатик не сдержал своих эмоций и "пускал" сердечки в сторону звездной пары. На протяжении всех финальных нокаутов Балан флиртовал с Тиной, которая только отшучивалась на его ухаживания.

INSTAGRAM (@goloskrainy_official) 17 Мар 2019 в 1:18 PDT

Напомним, Дан Балан рассказал о чувствах к Тине Кароль.

Отметим, что зрители уже успели заметить симпатию Дана Балана к Тине Кароль. Пользователи сети отметили, как певец смотрит на украинскую исполнительницу.

Ранее мы описывали все подробности восьмого выпуска шоу "Голос країни" 9.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram