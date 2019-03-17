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"Голос країни 9": первый романтический танец Тины Кароль и Дана Балана

Дан Балан пригласил Тину на их первый медленный танец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:05
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Звездные тренера проекта "Голос країни-9" Тина Кароль, которая недавно заинтриговала прозрачным нарядом, и Дан Балан во время финальных вокальных "боев" станцевали свой первый романтический танец.

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Молдавский певец пригласил артистку станцевать во время выступления своих подопечных Софии Шафир, Самуэля Грилли и Гиоргия Дарахвелидзе, которые исполняли знаменитую композицию "Батарейка" и "Shape of my heart".

Дмитрий Монатик не сдержал своих эмоций и "пускал" сердечки в сторону звездной пары. На протяжении всех финальных нокаутов Балан флиртовал с Тиной, которая только отшучивалась на его ухаживания. 

INSTAGRAM (@goloskrainy_official)

Напомним, Дан Балан рассказал о чувствах к Тине Кароль.

Отметим, что зрители уже успели заметить симпатию Дана Балана к Тине Кароль. Пользователи сети отметили, как певец смотрит на украинскую исполнительницу. 

Ранее мы описывали все подробности восьмого выпуска шоу "Голос країни" 9.

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