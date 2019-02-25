"Голос країни 9": Потап хочет увеличить количество мест в командах

Судья шоу обратился с просьбой к продюсерам проекта

Потап хочет пропустить на "Голос" больше участников Фото: instagram.com/realpotap

Шестой выпуск шоу "Голос країни 9" вышел на экраны 24 февраля. Это был предпоследний эфир "слепых прослушиваний" проекта. Лучших участников выбирали звездные наставники – певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и певец Dan Balan.

Но сильных конкурсантов в девятом сезоне "Голоса країни" настолько много, что тренерские команды уже почти заполнены. А талантливых вокалистов, мечтающих попасть в проект, осталось немало.

Столь жесткая конкуренция привела к тому, что в шестом выпуске Потап попросил разрешения у продюсеров шоу увеличить количество мест в командах. Прислушаются ли к его предложению, станет известно в седьмом эфире вокального шоу. Ведь уже в следующее воскресенье, 3 марта, тренеры окончательно сформируют списки своих подопечных.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем удивил пятый эфир шоу "Голос країни 9". Тогда на проект пришел победитель "Танцев со звездами" и талантливая девушка, над которой все смеялись в детстве.

Смотрите видео, за что в соцсетях стыдят Потапа:

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