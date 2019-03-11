"Голос країни 9": Потап серьезно поссорился с Даном Баланом

На шоу между тренерами произошла длинная словесная перепалка

Потап и Дан Балан Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Прошедший восьмой выпуск шоу "Голос країни 9" запомнился зрителям не только яркими вокальными "боями", но и крупной ссорой между Потапом и Даном Баланом, произошедшей сразу после выступления участниц из команды Потапа.

После выступления Карины Арсеньтевой и Екатерины Гудым первым высказался Дан Балан: "Спасибо вам огромное за этот дуэт, я обожаю эту песню, но я пообещал себе быть честным сегодня. Меня не цепануло. Я почувствовал, что эта песня не для вас".

Далее слово взял Дмитрий Монатик: "Мне касаемо девочек все в принципе понравилось. И вы классно сработались и спели. Я хочу от Потапа, как от продюсера идей. Новых, интересных идей", – сказал Дмитрий. "Ты же самый опытный из нас продюсер, я жду почерк Потапа. Но, девочки, вы молодцы и справились "на ура"!", – добавил он.

Потап решил ответить Дмитрию и Дану: "Когда ты работаешь с участникам, каждый из них – это большая планета. И эти планеты прекрасны. И то, что вы сейчас наговорили им – это некрасиво". Дан Балан поинтересовался у Потапа: "Что значит некрасиво? Некрасиво говорить честно то, что ты думаешь? Я попытался говорить честно. Не получилось?".

Потап продолжил перепалку: "Не получилось! Это девочки, они маленькие". На что Дан ответил Потапу: "Ты не можешь нормально соперничать. Это тебя задело". Потап: "Не могу! Потому что стоят девочки, переживают. Они сейчас будут думать, что они плохо выступили. А они выступили не плохо!". Дан Балан отметил, что Потап "поступает неправильно", разводя скандал.

Фото: instagram.com/goloskrainy_official

"Ладно, можешь мне говорить какие-то гадости", – говорит Потап Дану. - "И ты ко мне, как к тренеру, можешь апеллировать, – обратился он к Монатику. - Но им не говори!".

Финалом ссоры стал вопрос Потапа к Дану: "Ты закончил свою речь?", на что тот ответил: "Я закончил с тобой навсегда!". После чего Потап попросил прощения у аудитории "за то, что произошла такая перепалка": "Я, наверное, близко к сердцу принял то, что не должен был принимать". Дан прокомментировал: "Это показывает твою слабость!". На что тот ответил: "Да, моя слабость в том, что я умею сопереживать".

Ранее мы описывали все подробности седьмого выпуска шоу "Голос країни" 9.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram