"Голос країни 9" – суперфинал: Dan Balan споет на украинском, а Потап удивит новым амплуа

Финал удивит множеством сюрпризов

Голос країни 9 Фото: пресс-служба

21 апреля состоится решающая битва за почетное звание "Голосу країни 9". Четыре звездных наставника вместе с сильнейшими суперфиналистами сойдутся на сцене, чтобы зрители выбрали победителя самого вокального проекта.

В связи с днем ​​выборов, суперфинал "Голосу країни-9" начнется в 21:30. В это воскресенье за ​​победу будут бороться львовянка, которую тренеры назвали "душой украинского народа" Оксана Муха из команды Dan Balan, самородок из Знаменки, который еще со слепых прослушиваний удивил страну своим талантом, Андрей Хайат из команды Тины Кароль, нежная и романтичная вокалистка из "помидорного города" Карина Арсентьева из команды Потапа и яркая Виктория Олейник из Каменец-Подольского из команды MONATIK.

Шоу будет проходить в три этапа. Во время каждого зрители посредством голосования будут пропускать дальше в шоу сильнейших, пока в проекте не останется два суперфиналиста. Один из них и станет победителем проекта "Голос країни 9".

Тренеры шоу "Голос країни 9" Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В финале девятого сезона звездные наставники вместе со своими подопечными покажут сверхмощные выступления. Вокалисты будут петь новые композиции, чтобы удивить зрителей яркими номерами и сильными тембрами, а также исполнять песню, с которой они пришли на слепые прослушивания. Участники также порадуют зрителей общей песней с тренерами.

Специально для выступления со своей подопечной Оксаной Мухой в суперфинале Dan Balan написал песню. Тренер, который говорил, что в его команде есть "душа украинского народа" так вдохновился культурой страны, что впервые порадует всех поклонников, спев на украинском языке.

Потап в свою очередь тоже запоет. Вместе с участницей Кариной Арсентьевой он исполнит популярную песню Lady Gaga "Shallow". Тренер впервые на проекте предстанет перед зрителями в лирическом и романтическом образе.

Приятным сюрпризом эфира станут также выступления артистов украинского шоубиза. Свои горячие хиты готовятся показать специально приглашенные звезды: Оля Полякова, Бумбокс и THE HARDKISS. На этот раз на сцене "Голосу країни 9" выступит Тина Кароль и MONATIK, который представит свою новую композицию.

Ранее мы сообщали, как прошел полуфинал шоу.

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