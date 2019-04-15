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"Голос країни 9": все детали полуфинала шоу

Полуфинал шоу удивил яркими и неожиданными номерами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:33
Голос країни 9
Голос країни 9
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 14 апреля, прошел полуфинал вокального шоу "Голос країни 9", в котором от команды каждого из тренеров приняли участие по два конкурсанта.

Полуфинал открыла львовянка с волшебным вокалом Оксана Муха из команды Дана Балана. Девушка исполнила песню "Два кольори". Как призналась сама Оксана, в ее семье часто исполняли эту композицию, и она ей очень близка.

Следующим на сцену вышел оманский "принц" Рафи Хейтам. Парень удивил публику неожиданным преображением – из робкого певца она превратился в рок-звезду. Дан Балан отметил, что Рафи умеет меняться, как вокалист, и как артист, что похвально.

Отметим, что в полуфинале участники обязательно выходят на сцену, чтобы спеть со своим тренером. Оксана, Рафи и Дан Балан исполнили хит Дана – Hold on Love.

Стоит отметить, что в полуфинале голосуют телезрители, однако тренер также оценивает своих подопечных, после этого результаты суммируются. Так, Дан Балан отдал 51% Оксане Мухе, а 49 – Рафи. Телезрители проголосовали следующим образом: 90% они отдали Оксане Мухе, 10 % – Рафи Хейтаму. Таким образом, Оксана прошла в финал.

Вторыми на очереди стали подопечные Потапа – девушка с мощным вокалом Карина Арсентьева и рок-мамочка Виктория Ягич. Карина поразила невероятным исполнением песни Уитни Хьюстон – I Have Nothing.

Все тренеры аплодировали ей стоя. После Карины выступила Виктория с песней "Цвіте терен". Тина Кароль отметила, что Потапу будет "сложно выбрать между своими подопечными".

Втроем с Потапом Карина и Виктория спели хит Потапа и Олега Винника "Найкращий день мого життя". Виктории Потап отдал 49%, а Карине – 51. Телезрители также отдали предпочтение Карине. От них девушка получила 60%, 40% отдали Виктории. Таким образом, Карина Арсентьева прошла в финал шоу.

Первой из команды Монатика выступила Виктория Олейник, и если раньше девушка у всех ассоциировалась с "зажигалочкой", то в этом эфире, как отметила Тина Кароль, Виктория показала себя с новой стороны, исполнив трогательную композицию "Соколята".

А бывший часовщик Андрей Карпов спел Still Got The Blues Гари Мура. "Ты фирмач", – отметил Дмитрий Монатик. Тина также сделала комплимент Андрею: "Вы ее спели так, будто сами написали. Это случается редко".

После выступления обоих подопечных, Монатик вышел с ними на сцену, сделав микс из своей песни "Давай танцуй" и хита Бруно Марса Uptown Funk.

Пришло время итогов. 51% Монатик отдал Виктории, а 49% – Андрею. Телезрители отдали свой голос Виктории – 55%, а Андрею - 45%. Таким образом, в финале от команды Монатика выступит Виктория. 

Завершают полуфинал подопечные Тины Кароль. На сцену вышел Дэвид Аксельрод, исполнив композицию своего покойного тестя, легендарного украинского певца Николая Мозгового. Дэвид отметил, что эту песню ему было исполнять особо волнительно.

Любимец Украины, участник Нацотбора на "Евровидение 2019" Андрей Хайят исполнил хит KAZKA  "Плакала" в очень неожиданной аранжировке.

После того, как участники исполнили свои композиции, они вышли на сцену с Тиной Кароль, спев песню Рианны Diamonds.

51% Тина Кароль отдала Андрею, а 49% – Дэвиду. Телезрители отдали Андрею 68%, а 32% достались Дэвиду. Таким образом Андрей Хайят проходит в финал проекта. 

Ранее мы описывали все подробности четвертьфинала шоу "Голос країни 9".

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Источник: Сегодня
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