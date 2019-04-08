"Голос країни 9": все подробности первого прямого эфира

В новом выпуск зрителей ждали неожиданные решения тренеров и яркие выступления участников

Ксения Бахчалова на "Голос країни 9" Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 7 апреля, прошел первый прямой эфир шоу "Голос країни", в котором судьбу тех, кто пройдет в полуфинал решали телезрители, а также тренер проекта.

По правилам шоу, в четвертьфинале от команды каждого тренера выступает по четыре участника. Судьбу одного из них решают телезрители (проходит тот участник, за которого проголосовало максимальное количество телезрителей), а кто составит ему пару в полуфинале решает тренер. Таким образом сразу двое участников покидает шоу, а двое других проходят в полуфинал.

Первыми выступили участники из команды Тины Кароль. Открыл шоу Дэвид Аксельрод, в прошлом – Владимир Ткаченко. Он спел попурри песен легендарной группы Queen.

Далее на сцене шоу выступила девушка с особенность – Ксения Бахчалова. У Ксении проблемы со зрением, но ей это не помешало держаться уверенной на сцене шоу.

После Ксении на зрители увидели выступление девушки с мощным вокалом, которая в прошлом жарила бургеры и была официанткой. Ника Тупилко "зажгла" сцену с песней Ain't no sunshine.

Последним из команды Кароль выступил участник, который уже успел полюбиться многим зрителям – Андрей Хайят.

По результатам голосования в полуфинал прошел Андрей Хайят. Компанию Андрею в следующем прямом эфире, согласно выбору Тины Кароль, составит Дэвид Аксельрод.

Следующими выступили участники из команды Дмитрия Монатика.

Дуэт братьев Таранцовых стал первым в истории дуэтом, прошедшим в прямые эфиры шоу "Голос країни".

Девушка с волшебным тембром голоса Алина Подлужная очаровала зрителей исполнением песни Кузьмы Скрябина "Мовчати". Отметим, что Алина приехала из Беларуси.

Колоритная Виктория Олейник сняла гипс и впервые вышла на сцену без костылей. Девушка исполнила сложную и красивую композицию California dreamin.

Часовщик Андрей Карпов заставил всех танцевать, исполнив песню Monster.

Согласно зрительскому голосованию, в следующий прямой эфир проходит Виктория Олейник. Также Дмитрию Монатику пришлось выбирать, кто из оставшихся участников составит компанию Виктории в полуфинале. Выбор пал на Андрея Карпова.

После участников из команды Дмитрия Монатика на сцене выступили участники команды Потапа.

Заводная рок-звезда Виктория Ягич, которая перепела хит MARUV.

Арсений Журавель седелал из своего выступления "мини-мюзикл" необычно перепев хит MOZGI – "Полюбэ".

Следующей на сцену вышла Богдана Ренк, исполнившая песню молодой певицы и блогера Jerry Heil "Охрана, отмена".

Последней из команды Потапа выступила Ксения Арсентьева. Девушка исполнила песню Джамалы и Dakha Brakha – "Заманили".

Закрывали эфир участники команды Дана Балана.

Экс-боксер Вячеслав Кретов исполнил песню группы Океан Эльз "Сонце".

Любимица публики Катерина Бегу, с которой Дан записал песню, на сцене исполнила хит Адель Hello.

Вторая Квитка Цисык – Оксана Муха исполнила композицию "Ворожка" певицы Maxima.

Любимую многими композицию Sting – Desert Rose исполнила Рафи Хейтам из Омана.

В результате голосования, в прямые эфиры от команды Балана прошла Оксана Муха. Второй участник, которого выбрал Дан Балан – Рафи Хейтам.

Ранее мы писали, что DZIDZIO сделал неожиданное заявление на шоу "Голос країни 9".

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