"Голос країни 9": все подробности шестого выпуска вокального шоу

Шестой выпуск шоу "Голос країни 9" вышел на экраны 24 февраля. Это был предпоследний эфир "слепых прослушиваний" проекта с новым тренерским составом, в который вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и певец Dan Balan.

Первым на сцене появился 24-летний Богдан Богославец из Ивано-Франковска, который исполнил украинскую народную песню. Уже на протяжении семи лет парень занимается академическим вокалом и сейчас преподает музыку в сельской школе. Богдан пришел на "Голос країни", потому что верит, что достоин большего. Он мечтал попасть в команду Тины Кароль и именно она обернулась на его пение.

Ангелина Василевская – долгожданный ребенок в семье. О ее рождении родители мечтали 10 долгих лет. Сейчас девушке уже 16 и более всего она боится разочаровать родителей, которые так боролись за ее появление на свет. Ангелина поразила своим пением абсолютно всех судей, но решила присоединиться к команде Дана Балана.

После этого на публике появился 26-летний Энрикеш Жоао Персиндо из Анголы. Этот парень из многодетной семьи уже давно живет в Украине и работает репетитором по английскому языку в детском саду, но мечтает стать певцом. Его мощный вокал приятно удивил всех членов жюри. После недолгих колебаний Энрикеш предпочел команду Дана Балана.

Также на "Голос країни" приехал 53-летний многодетный отец Николай Запорожан из Могилева-Подольского, который очень чувственно спел композицию Bryan Adams "I do it for you". Свое выступление этот слабовидящий мужчина посвятил жене, которая когда-то давно поверила в него и поддержала его желание заниматься музыкой. Благодаря яркому номеру Николай попал в команду Потапа.

16-летняя Аделина Шевченко решилась на очень смелый шаг – покинула родной Бердянск и приехала в Киев строить карьеру певицы. Голосистая девушка учится в эстрадно-цирковом училище и верит, что "Голос країни" – это трамплин на Олимп украинского шоу-бизнеса. За победу на шоу девушка будет сражаться под руководством Потапа.

18-летняя Виктория Боцвина – член клуба бардов в родном городе. Девушка пришла на шоу, чтобы популяризировать бардовское движение. Песня "I want to break free" группы Queen в исполнении Виктории позволила ей стать заключительным участником команды Тины Кароль.

31-летний одессит Андрей Карпов по образованию экономист, а по профессии – часовщик. Серьезно заниматься вокалом он начал только три года назад. Выступление парня так понравилось судьям, что за него началась настоящая битва между Потапом и Монатиком. В итоге Андрей отдал предпочтение последнему.

Екатерина Гудым – талантливая пианистка, преподаватель в детской музыкальной студии. Эта 24-летняя девушка занимается с маленькими детьми вокалом и игрой на фортепиано. На "Голосе" она решила спеть в народном стиле. Ее выступление буквально заворожило жюри. По совету своих подопечных, девушка присоединилась к команде Потапа.

24-летний Герман Романченко – фанат группы Scorpions. Он уже шесть раз пытался попасть на шоу "Голос країни", и с седьмой попытки это ему удалось – его взял в свою команду Потап.

18-летняя Екатерина Гулюк из Луцка с самого детства мечтала увидеть себя на сцене. Мать Кати погибла, когда девочке было 5 лет, поэтому ее вырастила бабушка. Именно она заметила талант Кати и настояла, чтобы та пошла учиться в музыкальную школу. Екатерине удалось попасть на "Голос" – Потап буквально в последние секунды повернулся к девушке.

Паша Парфений представлял Молдову на Евровидении в 2012 году. Конкурсант давно не выступал на большой сцене и скучает по ней. Его пение получило высокие оценки жюри, однако судьи не взяли этого участника, сославшись на дефицит свободных мест.

Это привело к тому, что Потап попросил разрешения у продюсеров увеличить количество мест в командах. Прислушаются ли к его просьбе, станет известно в седьмом выпуске шоу.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем удивил пятый эфир шоу "Голос країни 9". Тогда на проект пришел победитель "Танцев со звездами".

