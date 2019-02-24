"Голос країни 9": все подробности шестого выпуска вокального шоу
Сильных участников на кастинг приходит настолько много, что тренерские команды уже почти заполнены
Шестой выпуск шоу "Голос країни 9" вышел на экраны 24 февраля. Это был предпоследний эфир "слепых прослушиваний" проекта с новым тренерским составом, в который вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и певец Dan Balan.
Первым на сцене появился 24-летний Богдан Богославец из Ивано-Франковска, который исполнил украинскую народную песню. Уже на протяжении семи лет парень занимается академическим вокалом и сейчас преподает музыку в сельской школе. Богдан пришел на "Голос країни", потому что верит, что достоин большего. Он мечтал попасть в команду Тины Кароль и именно она обернулась на его пение.
Ангелина Василевская – долгожданный ребенок в семье. О ее рождении родители мечтали 10 долгих лет. Сейчас девушке уже 16 и более всего она боится разочаровать родителей, которые так боролись за ее появление на свет. Ангелина поразила своим пением абсолютно всех судей, но решила присоединиться к команде Дана Балана.
После этого на публике появился 26-летний Энрикеш Жоао Персиндо из Анголы. Этот парень из многодетной семьи уже давно живет в Украине и работает репетитором по английскому языку в детском саду, но мечтает стать певцом. Его мощный вокал приятно удивил всех членов жюри. После недолгих колебаний Энрикеш предпочел команду Дана Балана.
Также на "Голос країни" приехал 53-летний многодетный отец Николай Запорожан из Могилева-Подольского, который очень чувственно спел композицию Bryan Adams "I do it for you". Свое выступление этот слабовидящий мужчина посвятил жене, которая когда-то давно поверила в него и поддержала его желание заниматься музыкой. Благодаря яркому номеру Николай попал в команду Потапа.
16-летняя Аделина Шевченко решилась на очень смелый шаг – покинула родной Бердянск и приехала в Киев строить карьеру певицы. Голосистая девушка учится в эстрадно-цирковом училище и верит, что "Голос країни" – это трамплин на Олимп украинского шоу-бизнеса. За победу на шоу девушка будет сражаться под руководством Потапа.
18-летняя Виктория Боцвина – член клуба бардов в родном городе. Девушка пришла на шоу, чтобы популяризировать бардовское движение. Песня "I want to break free" группы Queen в исполнении Виктории позволила ей стать заключительным участником команды Тины Кароль.
31-летний одессит Андрей Карпов по образованию экономист, а по профессии – часовщик. Серьезно заниматься вокалом он начал только три года назад. Выступление парня так понравилось судьям, что за него началась настоящая битва между Потапом и Монатиком. В итоге Андрей отдал предпочтение последнему.
Екатерина Гудым – талантливая пианистка, преподаватель в детской музыкальной студии. Эта 24-летняя девушка занимается с маленькими детьми вокалом и игрой на фортепиано. На "Голосе" она решила спеть в народном стиле. Ее выступление буквально заворожило жюри. По совету своих подопечных, девушка присоединилась к команде Потапа.
24-летний Герман Романченко – фанат группы Scorpions. Он уже шесть раз пытался попасть на шоу "Голос країни", и с седьмой попытки это ему удалось – его взял в свою команду Потап.
18-летняя Екатерина Гулюк из Луцка с самого детства мечтала увидеть себя на сцене. Мать Кати погибла, когда девочке было 5 лет, поэтому ее вырастила бабушка. Именно она заметила талант Кати и настояла, чтобы та пошла учиться в музыкальную школу. Екатерине удалось попасть на "Голос" – Потап буквально в последние секунды повернулся к девушке.
Паша Парфений представлял Молдову на Евровидении в 2012 году. Конкурсант давно не выступал на большой сцене и скучает по ней. Его пение получило высокие оценки жюри, однако судьи не взяли этого участника, сославшись на дефицит свободных мест.
Это привело к тому, что Потап попросил разрешения у продюсеров увеличить количество мест в командах. Прислушаются ли к его просьбе, станет известно в седьмом выпуске шоу.
Напомним, ранее мы рассказывали, чем удивил пятый эфир шоу "Голос країни 9". Тогда на проект пришел победитель "Танцев со звездами".
Богдан Богославец – "Ніч яка місячна" – выбор вслепую – "Голос країни" 9-й сезон:
Ангелина Василевская – "Take Me To Church" – выбор вслепую – "Голос країни" 9-й сезон:
Пресиндо Энрикеш Жоао – "Perfect" – выбор вслепую – "Голос країни" 9-й сезон:
Аделина Шевченко – "Заманили" – выбор вслепую – "Голос країни" 9-й сезон:
Николай Запорожан – "I Do It For You" – выбор вслепую – "Голос країни" 9-й сезон:
Виктория Боцвина – "I Want To Break Free" – выбор вслепую – "Голос країни" 9-й сезон:
Андрей Карпов – "Say Something" – выбор вслепую – "Голос країни" 9-й сезон:
Екатерина Гудым – "Сила" – выбор вслепую – "Голос країни" 9-й сезон:
Екатерина Гулюк – "Сила" – выбор вслепую – "Голос країни" 9-й сезон:
Паша Парфений – "You are not alone" выбор вслепую – "Голос країни" – 9-й сезон:
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