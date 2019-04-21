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"Голос країни. Діти": определен четвертый тренер нового сезона

Осенью зрители увидят пятый сезон детского "Голоса страны"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:09
"Голос країни 9" Фото: пресс-служба
"Голос країни 9"
Фото: пресс-служба

В воскресенье, 21 апреля, во время прямого эфира суперфинала шоу "Голос країни 9" было названо имя четвертого тренера нового сезона "Голос.Діти". Так, на эфир пришла знаменитая украинская певица Джамала и поделилась радостной новостью о том, что именно она и займет четвертое кресло жюри проекта.

Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Отметим, что кроме Джамалы, кресла судей займут DZIDZIO и группа "Время и Стекло", которые были тренерами в прошлых сезонах. И если Джамала также имеет тренерский опыт, то Михаил Хома (DZIDZIO) впервые выступит в роли звездного наставника для участников.

Напомним, победительницей "Голос. Діти 4" стала участница команды Дмитрия Монатика, казахстанка Данелия Тулешева. Кроме звания победительницы проекта, юная вокалистка получила поездку на двоих в Disneyland Paris и трехмесячную ротацию на одной из радиостанций Украины.

Кроме этого, Сегодня.Lifestyle описывали все детали полуфинала шоу "Голос країни 9".

Ранее мы рассказали все подробности четвертьфинала шоу "Голос країни 9".

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Источник: Сегодня
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