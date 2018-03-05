"Голос країни-8": Камалия покорила звездных тренеров

Вчера состоялся предпоследний выпуск "слепых прослушиваний" проекта "Голос країни-8", звездными тренерами которого стали Сергей Бабкин, Джамала, которая ожидает первенца, Потап, Тина Кароль, ведущими – Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Одной из участниц проекта стала 27-летняя Мария – дочь известного певца, композитора и автора легендарной композиции "Соколята", которая часто звучит на "Голосі країни", Вячеслава Хурсенко. Девушка чувственно исполнила песню отца "На острові чекання", а также призналась, что папа был против ее вокальной карьеры. "Мне еще учиться и учиться, ведь я начала заниматься вокалом только после того, как папы не стало. Он знал, насколько это трудно и всегда оберегал меня от этого", – сказала Мария. Тем временем, будущий тренер вокалистки Сергей Бабкин признался, что является поклонником творчества Вячеслава, а Джамала добавила, что в восторге от голоса девушки.

Звездной вокалисткой шестого выпуска стала украинская певица и участница "Танців з зірками" Камалия, которая своим исполнением песни "Місяць на небі" развернула тренерские кресла Джамалы, Потапа и Сергея Бабкина. Тем временем, Тина Кароль не узнала голос известной певицы. Несмотря на борьбу звездных тренеров за голос певицы, Камалия решила уступить свое место юным вокалистам.

"Камалия, ты меня сегодня удивила: я еще не слышал такой песни в твоем исполнении. Посмотри, что ты сделала с залом – зрители в восторге. Еще в "Танцях з зірками" ты показала, насколько многогранна: хорошая мама, жена, певица, танцовщица. Кстати, я часто пою твою песню "В стиле техно", – обратился к Камалии Потап.

Также свои силы на "Голосі країни -8" испытала 22-летняя бэквокалитска участника шестого сезона проекта LAUD (Влада Каращука) Лиза Байрак, которая своим исполнением песни Zara Larsson "Symphony" покорила сердца Потапа и Джамалы, а также своего будущего наставника Тины Кароль. "Я почувствовала со второй фразы, что ты профессиональная вокалистка. Я бы очень хотела, чтобы ты стала последней участницей моей команды, ведь у меня есть только одно место", – сказала Джамала.

Отметим, что в шестом выпуске Тина Кароль полностью укомплектовала свою команду. Тем временем, у Потапа и Сергея Бабкина осталось по 3 свободных места, а у Джамалы – 1.

Напомним, выступление 16-летней звезды украиноязычной ленты "Школа" Анны Тринчер поразило звездных тренеров.

Также в рамках программы на сцену "Голосу країни-8" со своей авторской песней " Малесенькі долоньки" вышла известная украинская певица Ирина Федишин.