"Голос країни-8": участница призналась в любви к Зиандже

В шестой программе "Голос країни-8" на сцену выйдет 21-летняя Дарья Шевченко из Днепра. Интересно, что девушка пришла на "слепые прослушивания" для того, чтобы встретить свою давнюю любовь Зианджу: "Десять лет назад я влюбилась в Бориса Апреля. Да, я знаю об изменениях, которые произошли в жизни Зианджи, но мои чувства не угасли до сих пор. Я мечтаю попасть в команду Потапа, и еще раз увидеться с ней. Надеюсь, что она меня помнит, и в воскресенье буду петь для нее", – сказала Дарья.

Тем временем, участницей "слепых прослушиваний" станет украинская певица и участница "Танців з зірками" Камалия. Развернуть красные кресла звездных тренеров артистка попытается с помощью украинской народной песни "Ой, ходить сон" в академическом исполнении. Интересно, что именно эта колыбельная существенно повлияла на судьбу Камалии: "Я исполню знаковую для меня композицию. В детстве мне ее пела мама, а на своего мужа Захура я произвела впечатление именно этой колыбельной. Он подошел ко мне, опустился на одно колено, поцеловал руку и сказал: "С этого момента я ваш фан. Я влюбился в ваш голос. Для меня Сары Брайтман больше не существует". Надеюсь, что именно эта особенная песня поможет мне покорить сердца зрителей и тренеров", – поделилась певица.

Еще одной участницей "Голосу країни-8" станет 27-летняя дочь известного певца и композитора Вячеслава Хурсенко Мария, которая пришла на проект для того, чтобы продолжить путь своего отца и подарить новую жизнь его песням. На главной сцене страны Мария чувственно исполнит песню отца "На острові чекання".

Ранее тренер "Голосу країни-8" Джамала поделилась с поклонниками на странице в Instagram милым фото в компании мужа.

Напомним, на съемках вокального проекта Тина Кароль появилась в наряде от японского бренда Atsuko Kudo, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру.