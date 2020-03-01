"Голос країни 10": как прошел последний день слепых прослушиваний

Узнайте, кто попал в команды звездных тренеров

В первый день весны прошел последний этап слепых прослушиваний вокального шоу "Голос країни 10". К седьмому эфиру звездные тренера MONATIK и Потап с Настей Каменских уже сформировали команды, но у них осталась возможность получить еще по одному экстра-участнику. А вот у Тины Кароль с Dan Balan еще есть по две возможности дополнить команду талантами.

Первой на сцену в седьмом эфире вышла Татьяна Игнатенко из Бердичева. Девушка девять лет подряд приходила на кастинг "Голосу країни" и каждый раз слышала отказ: "Тогда мне не хватало вокальных данных. Моя жажда попасть в шоу настолько сильная, что несмотря на все неудачи, я не позволила себе сдаться. Я начала работать над собой еще больше, стала сильнее, увереннее в себе. Я разорву эту сцену, чтобы развернуть одно из кресел. Я просто не прощу себе еще одно поражение". Покорить наставников девушка попыталась хитом Evanescence – Bring me to life и сделала выбор в сторону Dan Balan.

Перед выступлением 33-летней Тамары Балюк тренеры не повернулись к двум участникам, поэтому одесситка изрядно переживала, Но, как оказалось, весьма зря! Исполнение культовой песни Леди Гаги Shallow затронуло сердца всех тренеров. Тамара приняла решение пополнить команду того тренера, который обернулся к ней первым. Им оказался Dan Balan.

Анастасия Балог с самой популярной песней слепых прослушиваний в этом сезоне – Bad guy Billie Eilish – пришла с целью попасть в команду именно Dan Balan: "Я поклонница самого харизматичного тренера – Dan Balan. Он меня вдохновляет, потому что очень творческий человек, он – космос. У Дана большая аудитория поклонниц. Каждый раз вся наша фан-группа ждет его после съемок, чтобы сфотографироваться, взять автограф, снять видео. Это моя основная мечта – попасть в команду моего любимого тренера. Я разорву эту сцену, чтобы он услышал меня и развернулся".

Молдавский исполнитель с первых секунд развернул свое кресло к девушке, почувствовал ее посыл со сцены.

Анжела Кансузян из Абхазии ехала в Украину два дня, чтобы выступить в "Голосі країни 10". Девушка родом из маленького села, где нет возможности для развития. Но певица все равно не останавливается и работает над своим вокалом. Исполнила Анжела чувственную композицию Cocaine, чем смогла обернуть к себе снова таки Dan Balan.

В проект неожиданно для всех вернулся Роман Сасанчин. Впервые десятилетний Рома пришел на слепые прослушивания вокального шоу "Голос. Діти" семь лет назад. Тогда к нему не повернулся ни один тренер, а когда после завершения выступления все красные кресла развернулись, мальчик ошибочно подумал, что смог поразить всех звездных тренеров. И только за кулисами мама объяснила, что на самом деле он не прошел дальше в шоу.

Роман, как и обещал, пришел на проект снова и стал участником второго сезона проекта "Голос. Діти". Он смог не только развернуть все красные кресла, но и получить заветный кубок победителя в команде тренера Тины Кароль. Сейчас Роману 17 лет, он учится в Теребовлянском колледже культуры и искусств и продолжает заниматься любимым делом – музыкой. Юноша пришел на проект снова, чтобы начать новый этап. Парень спел хит Alessandro Safina Luna tu.

Тина Кароль до последнего не узнала голос своего подопечного, пока не нажала на красную кнопку. Но помимо певицы к Роману обернулись все остальные тренера. Неожиданно для всех 17-летний парень пошел в команду Dan Balan.

Необычная аранжировка и такой же неординарный тембр голоса – 25-летняя Ксения Буга исполнила чувственную композицию "Плакала". Уличный музыкант заметно нервничала. Еще бы! Ведь у Тины Кароль осталось всего два места – два шанса на участие в проекте. Поп-дива под конец исполнение развернула свое кресло к девушке и дала ей шанс раскрыть свой потенциал.

Напряжение среди участников за кулисами нарастало, ведь у Тины Кароль осталось всего одно место, за которое пришла бороться 20-летняя Анна Трубецкая. Мечта юной девушки – повторить карьерный успех своего кумира Тины.

Для слепых прослушиваний она выбрала песню "Полюс притяжения" и обернула кресла всех тренеров. Сама же Кароль была поражена силой голоса Анны.

"Вы спели эту песню лучше, чем я. У вас внутри – целая планета", – прокомментировала выступление Тина.

Каменских сразу же узнала девушку. Оказалось, что Анна с Настей даже переписываются в социальных сетях и знакомы друг с другом благодаря другому вокальному проекту.

Перед тем, как выбрать звездного тренера, девушка попросила Тину Кароль спеть вместе чувственный трек певицы. После ошеломляющего дуэта стало все очевидно – девушка отправилась в команду кумира, тем самым лишив двух участниц шанса выступить в этом году на слепых прослушиваниях.

Возможность выбрать экстра-участников никто из тренеров в юбилейном сезоне не использовал, поэтому следующий этап шоу – вокальные нокауты.

Ранее мы писали, как прошел шестой выпуск шоу "Голос країни 10".

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