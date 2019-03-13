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Голосом Лилии Ребрик заговорит супермама из фильма "Диво-парк"

Телеведущая Лилия Ребрик озвучила героиню анимационного фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:54
Лилия Ребрик озвучила героиню анимационного фильма "Диво-парк"
Лилия Ребрик озвучила героиню анимационного фильма "Диво-парк"
Фото: Канал "Украина"

Лилия Ребрик, ведущая программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", озвучила одну из главных героинь анимационного фильма "Диво-парк" – супермаму.

По сюжету увлекательной анимации, смелая мечтательница Джун встречает затерянный в лесу удивительный парк аттракционов. Здесь хозяйничают весёлые животные, и, как ни странно, Джун понимает их язык и может говорить с ними. Исследовав парк, девочка осознает, что он создан ее воображением и в ее силах развивать его и дать ему новую жизнь.

Телеведущая Лилия Ребрик озвучила супермаму из анимационного фильма "Диво-парк"
Телеведущая Лилия Ребрик озвучила супермаму из анимационного фильма "Диво-парк"
Фото: Канал "Украина"

Супермаму, которая всегда вдохновляет и поддерживает мечтательницу Джун, дублировала ведущая программы  "Ранок з Україною" Лилия Ребрик. Мама – лучшая подруга Джун, ведь именно она вдохновила мечтательницу на создание невероятного чудо-парка.

"Что бы не придумала Джун – мама всегда рядом и с готовностью поддерживает все её начинания, – говорит Лилия Ребрик. – Как и героиня, которую я дублировала, для своих детей я хочу также быть супермамой. Вдохновлять, помогать, вместе загадывать самые невероятные желания и быть преданным своей мечте. Тогда точно все получится!".

Голосом Лилии Ребрик заговорит супермама из фильма "Диво-парк"
Голосом Лилии Ребрик заговорит супермама из фильма "Диво-парк"
Фото: Канал "Украина"

В оригинальной версии фильма супермаму озвучила голливудская актриса Дженнифер Гарнер. Анимационный фильм "Диво-парк" выходит в украинский прокат на днях.

Ранее мы писали, что Лилия Ребрик поделилась советами по воспитанию детей.

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