Голосование: кто из второго полуфинала пройдет в финал Нацотбора на "Евровидение 2019"?

Во втором полуфинале выступят восемь артистов

KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band

Сегодня, 16 февраля, пройдет первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019". В нем выступят восемь исполнителей, всего в Нацотборе участвовали 16 артистов. Трое из первого полуфинала прошли в финал – MARUV, Brunnets Shoot Blondes и YUKO.

Сегодня.Lifestyle предлагает проголосовать за участников второго полуфинала, которые, по вашему мнению, пройдут в финал Нацотбора на "Евровидение 2019". Напомним, мы публиковали полный список участников второго полуфинала с их конкурсными песнями.

Ниже вы можете проголосовать за каждого участника, который, скорее всего, пройдет в финал Нацотбора. (Для того, чтобы проголосовать, вам необходимо нажать стрелку "вверх" в правом верхнем углу, если вы считаете, что участник пройдет в финал).

Ранее мы сообщали, что международное музыкальное состязание "Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая. Принимать конкурс будет Тель-Авив и сейчас в городе идет активная подготовка к событию. Уже выбрана локация – мероприятие будет проходить в комплексе EXPO Tel Aviv.

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