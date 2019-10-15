Голосование: кто победит на шоу "Танці з зірками 2019"

В проекте продолжат борьбу восемь пар

"Танці з зірками": третий сезон стартовал 25 августа Фото: пресс-служба

Новый сезон шоу "Танці з зірками" в самом разгаре, и в это воскресенье, 20 октября, состоится уже девятый эфир. Отметим, в этом году основной состав жюри немного изменился, и вместо MONATIK в судейском кресле зрители увидели хореографа Франсиско Гомеса.

Изначально за победу боролись 14 пар, однако проект уже покинули Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, Надежда Матвеева и Валерий Шохин, MARUV и JAY, Полиграф Шарикоff и Аделина, TAYANNA и Игорь Кузьменко, DZIDZIO и Яна Цибульская.

"Танці з зірками 2019" Фото: instagram.com/tanci1plus1

Так, в результате предыдущих выступлений участие в "Танцях з зірками 2019" продолжат восемь пар: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Елена Кравец и Максим Леонов, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Ксения Мишина и Женя Кот, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

Предлагаем выбрать пару, которая, по вашему мнению, должна победить в "Танцях з зірками".

Напомним, мы также рассказали, как прошел восьмой выпуск шоу "Танці з зірками 2019". Отметим, что ведущими балкона стали Потап и его сын Андрей, а одним из судей – Григорий Чапкис.

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