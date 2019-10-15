Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Голосование: кто победит на шоу "Танці з зірками 2019"

В проекте продолжат борьбу восемь пар

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:39
"Танці з зірками": третий сезон стартовал 25 августа
"Танці з зірками": третий сезон стартовал 25 августа
Фото: пресс-служба

Новый сезон шоу "Танці з зірками" в самом разгаре, и в это воскресенье, 20 октября, состоится уже девятый эфир. Отметим, в этом году основной состав жюри немного изменился, и вместо MONATIK в судейском кресле зрители увидели хореографа Франсиско Гомеса.

Изначально за победу боролись 14 пар, однако проект уже покинули Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, Надежда Матвеева и Валерий Шохин, MARUV и JAY, Полиграф Шарикоff и Аделина, TAYANNA и Игорь Кузьменко, DZIDZIO и Яна Цибульская.

"Танці з зірками 2019"
"Танці з зірками 2019"
Фото: instagram.com/tanci1plus1

Так, в результате предыдущих выступлений участие в "Танцях з зірками 2019" продолжат восемь пар: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Елена Кравец и Максим Леонов, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Ксения Мишина и Женя Кот, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

Читайте также:
Виктория Булитко призналась, что состоит в романтических отношениях

Предлагаем выбрать пару, которая, по вашему мнению, должна победить в "Танцях з зірками".

Напомним, мы также рассказали, как прошел восьмой выпуск шоу "Танці з зірками 2019". Отметим, что ведущими балкона стали Потап и его сын Андрей, а одним из судей – Григорий Чапкис.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Неожиданно! Потап вышел на паркет "Танців з зірками 2019" с Екатериной Кухар Аплодировал стоя: Анна Ризатдинова покорила сердце судьи "Танців з зірками 2019" Григория Чапкиса Виктория Булитко призналась, что состоит в романтических отношениях
Танці з зірками Танці з зірками 2019
Реклама

Новости партнеров

Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
41-летняя Ани Лорак продемонстрировала стильный аутфит (фото)
41-летняя Ани Лорак продемонстрировала стильный аутфит (фото)
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців

Популярные статьи

Сегодня, 08:41Техно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

Сегодня, 04:58Fun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

Вчера, 18:02Шоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

Вчера, 15:37Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

Вчера, 14:15Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

Вчера, 13:57Fun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

Вчера, 13:28Fun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:35Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 12:23Шоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

Вчера, 09:36Fun

День защитника Украины 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 09:15Events

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

Вчера, 09:07Шоу-бизнес

41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

Вчера, 08:46Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 октябряПсихология

Полнолуние 14 октября: почему оно особенное и как себя вести

13 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

13 октябряFun

13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Иракли Макацария отгулял пышную свадьбу в Грузии
Иракли Макацария отгулял пышную свадьбу в Грузии
Старость препятствует появлению рака
Старость препятствует появлению рака
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
СМИ хотели продать фото и видео с больной раком Заворотнюк
СМИ хотели продать фото и видео с больной раком Заворотнюк
Нужно ли искать недостатки в мужчине
Нужно ли искать недостатки в мужчине
7
7 "смертных грехов": чего нельзя делать в отношениях
5 мифов об уходе за кожей, которые могут навредить тебе
5 мифов об уходе за кожей, которые могут навредить тебе
Баклажани як гриби: рецепт смачної закуски
Баклажани як гриби: рецепт смачної закуски