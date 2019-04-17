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Голосование: кто родится у Меган Маркл и принца Гарри?

Вокруг рождения ребенка ходит много догадок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: AFP

Совсем скоро в королевском семействе произойдет пополнение – на свет появится первенец Меган Маркл и принца Гарри. Герцог и герцогиня Сассекские не раскрывают пол ребенка. Более того, на разных мероприятиях и в интервью супруги признались, что для них самих это будет сюрпризом. 

В сети не раз появлялись слухи о догадки о том, что пара ожидает девочку. Не раз об этом сообщала западная пресса. Впервые о том, что Меган и Гарри ждут именно девочку заговорили после рассказа близкого друга Гарри. по его словам, в дружеской беседе принц проговорился, что они с Маркл ждут двойню – и это девочки!

Меган Маркл и принц Гарри станут родителями весной 2019
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями весной 2019
Фото: AFP

Позже в сети появились кадры с вечеринки, устроенной в честь скорых родов Меган. Пользователи сети отметили, что в оформлении зала и угощений преобладал розовый цвет, а это значит, что у пары родится девочка.

Кроме этого, близкая подруга герцогини Сассеской, теннисистка Серена Уильямс недавно тоже допустила оплошность, якобы проговорившись, что у Меган родится дочь!

Мы предлагаем вам проголосовать – кто родится у Меган и Гарри?

Ранее мы собрали все мифы, связанные с беременностью Меган Маркл.

Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали все подробности о Меган Маркл и ее будущем малыше.

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Источник: Сегодня
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