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Голова кругом: Тина Кароль исполнила свою заветную мечту

Певица растрогала сеть роликом с путешествия на Ниагару

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая спустя 10 лет встретилась с няней своего сына, поделилась с поклонниками трогательной историей. Звезда воплотила свою детскую мечту в реальность и побывала на Ниагарском водопаде. Видео с путешествия Тина опубликовала в Instagram.

Смотрите видео, как Тина Кароль снялась в эротической фотосессии:

На днях Тина Кароль отправилась в США, где посетила Ниагарский водопад и покаталась на туристическом судне. Свое долгожданное путешествие звезда засняла на видео, которое позже появилось на ее фан-странице в соцсети.

В кадре певица позирует в дождевике и делится с фолловерами впечатлениями от пребывания у водопада. по словам Кароль, это непередаваемые ощущения, которые необходимо прочувствовать каждому.

"Это была моя детская мечта. Вот эта часть Ниагарского водопада в Америке, а мы сейчас в Канаде, через реку... Здесь так много людей, все одеты смешно. Обычно, я не являюсь блоггером, но это должны все увидеть", – говорит Тина.

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

Напомним, ранее мы писали о том, что Тина Кароль посвятила песню Потапу и Насте Каменских на их свадьбе.

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