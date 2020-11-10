Голые и влюбленные: Тарас Цимбалюк с невестой побегали без одежды по полю (видео)

Будущие супруги позировали перед камерой полностью обнаженными

Украинский актер Тарас Цимбалюк и его невеста Тина Антоненко снялись полностью обнаженными. На фото и видео, которыми актер поделился в Instagram, пара позирует без одежды.

На фото Тарас и Тина стоят спиной к камере, обнимая друг друга, а на видео парочка бежит по полю.

"Без лишних слов", – подписал публикацию Тарас.

Instagram (@taras.tsymbaliuk) 9 2020 9:15 PST

Подписчики Тараса разделились на целых три группы: первые – пошутили над фото и видео, вторые – восхитились публикацией, а третьи – сочли ее "слишком откровенной".

"Когда рассчитались со всеми кредитами", "А травка не щекочет?", "Украинская версия адаптации "Тарзана", – шутят в соцсети.

"Ни стыда, ни совести", " Не ожидала от вас такого, вроде бы взрослый мужчина", – возмущаются некоторые пользователи Сети.

Отметим, что Тарас и его невеста Тина встречаются уже более двух лет. Во время очередного эфира шоу "Танці з зірками", где Тарас принимал участие, актер сделал своей девушке предложение. Тина, конечно же, ответила согласием. Этот момент стал одним из самых романтичных на шоу.

Напомним, беременная "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд позировала полностью обнаженной.

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