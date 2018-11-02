"Голый пингвин": Максим Галкин показал "жирное тело в гримерке"
Шоумен поделилася фото в соцсети
Известный российский шоумен и комик Максим Галкин развеселил сеть забавной надписью к своему фото. На своей странице в Instagram он разместил снимок, на котором позирует с голым торсом.
"Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримерке... С животиком пора что-то делать", – самокритично прокомментировал селфи.
"Ну еще не животик вроде. Но для профилактики всегда лучше качнуть пресс, чем не качнуть", "Думаю что главное в мужчине это отсутствие глупости, а с остальным можно жить.", "Прекрасно выглядите! О каком жире речь!? Все ок!!!", "Всё у Вас отлично", "Максим ты хорошо выглядишь и ничего тебе делать не нужно!!!!", "Максим,животик в вашем возрасте это признак благополучия и спокойного счастья в семейной жизни....так что не надо прятать", "Ну и где живот?", – пишут в комментариях поклонники Максима.
Ранее в прессе обсуждали возможный развод Максима Галкина и знаменитой певицы Аллы Пугачевой. Позже Максим опубликовал семейное фото с Аллой Пугачевой.