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"Голый пингвин": Максим Галкин показал "жирное тело в гримерке"

Шоумен поделилася фото в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Известный российский шоумен и комик Максим Галкин развеселил сеть забавной надписью к своему фото. На своей странице в Instagram он разместил снимок, на котором позирует с голым торсом. 

"Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримерке... С животиком пора что-то делать", – самокритично прокомментировал селфи.

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Максим Галкин
Фото: instagram.com/maxgalkinru
 

"Ну еще не животик вроде. Но для профилактики всегда лучше качнуть пресс, чем не качнуть", "Думаю что главное в мужчине это отсутствие глупости, а с остальным можно жить.", "Прекрасно выглядите! О каком жире речь!? Все ок!!!", "Всё у Вас отлично", "Максим ты хорошо выглядишь и ничего тебе делать не нужно!!!!", "Максим,животик в вашем возрасте это признак благополучия и спокойного счастья в семейной жизни....так что не надо прятать", "Ну и где живот?", – пишут в комментариях поклонники Максима.

Ранее в прессе обсуждали возможный развод Максима Галкина и знаменитой певицы Аллы Пугачевой. Позже Максим опубликовал семейное фото с Аллой Пугачевой.

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Источник: "Сегодня"
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