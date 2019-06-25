Город влюбленных: Ирина Билык заинтриговала новым фото с Димой Коляденко

Певица показала, как они с Димой Коляденко проводят время в Венеции

Ирина Билык и Дима Коляденко Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В начале июня украинский шоу-бизнес буквально шокировала новость о том, что Дима Коляденко сделал предложение своей экс-супруге Ирине Билык. Тогда певица просто потеряла дар речи, но позже все-таки прокомментировала такой поступок своего бывшего мужа.

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Но на этом экс-влюбленные не перестали провоцировать слухи о своем романе. Пара то и дело публикует совместные снимки, а недавно Ирина Билык и Дима Коляденко посетили свадьбу крестницы певицы – Алины Гросу. И если ранее не было известно, вместе артисты прилетели на торжество или порознь, то теперь Ирина Билык расставила все точки над "і".

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото с Димой Коляденко, на котором они мило позируют в Венеции. Видимо, после свадьбы Гросу они вместе отправились в город влюбленных.

"Венеция – город влюблённых!!!", – подписала кадр с Коляденко Ирина Билык.

Ирина Билык и Дима Коляденко в Венеции Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Тем временем в комментариях подписчики пишут, что Ирина Билык и Дима Коляденко созданы друг для друга: "И всё-таки вы пара, как ни крути", "Оба сумасшедшие и творческие! Классно, что снова вместе", "Вы с Коляденко созданы друг для друга". Шутки шутками, но пока пара не спешит опровергать догадки поклонников. Однако ранее Дима Коляденко заявил, что не намерен уводить Ирину Билык из семьи.

Напомним, стало известно, с кем пришел на свадьбу Алины Гросу певец Виталий Козловский.

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