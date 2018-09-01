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"Горячая, как хачапури": появились редкие кадры Тины Кароль в бикини

Артистка редко публикует подобные фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:31
Тина Кароль. Фото: instagram/tinakarol
Тина Кароль. Фото: instagram/tinakarol

Знаменитая певица Тина Кароль – не самый активный пользователь Instagram. В ее профиле в соцсети иногда появляются фото с сыном, а также снимки с различных фотосессий. На этот раз на официальной страничке фан-клуба артистки появилось два соблазнительных фото с подписью "Последний летний день!", на которых Тина позирует в бикини. Отметим, что такого рода фото нехарактерны для певицы, поэтому такие снимки редко можно увидеть в соцсети.

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Тина Кароль
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina
 

"Горячая, как хачапури", "Красивая женщина всегда красива!", "Красивая", "Очень красиво. Вы неотразимы", – написали поклонники Тины в комментариях к фото.

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Тина Кароль
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina


Напомним, Тина Кароль впечатлила всех сексуальным платьем от кувейтского дизайнера

Напомним, ранее звезда отыграла концерт в одном из столичных торгово-развлекательных центров. По такому поводу она выбрала наряд наряд от бренда Fannieschiavoni, который славится своей любовью к элементам из металла. Стоит признать, удлиненный красный пиджак со вставкой, напоминающей кольчугу, был Тине Кароль очень к лицу.


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Тина Кароль певица бикини
Источник: "Сегодня"
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