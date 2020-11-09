"Горячее заказывали?"": Слава Каминская показала эволюцию обложек мужских журналов (фото)
Певица опубликовала обложки журналов для которых снималась
Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская решила взбудоражить фантазию подписчиков. На своей страничке в Instagram певица опубликовала семь обложек мужских журналов, для которых они с коллегой по дуэту снимались в разное время.
Слава отметила, что за 15 лет они с Викой не потеряли форму.
"Горячее заказывали? Листайте влево и согревайтесь правильно. PS. 15 лет — сносу нет?", — написала Слава Каминская.
Пост Славы вызвал фурор среди ее подписчиков. "Красотки", "такие классные", "пошел искать издания" – написали подписчики.
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