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"Горячее заказывали?"": Слава Каминская показала эволюцию обложек мужских журналов (фото)

Сегодня, 18:56

Певица опубликовала обложки журналов для которых снималась

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская решила взбудоражить фантазию подписчиков. На своей страничке в Instagram певица опубликовала семь обложек мужских журналов, для которых они с коллегой по дуэту снимались в разное время.

Слава отметила, что за 15 лет они с Викой не потеряли форму.

"Горячее заказывали? Листайте влево и согревайтесь правильно. PS. 15 лет — сносу нет?", — написала Слава Каминская.


НеАнгелы
НеАнгелы
Фото: instagram.com/babaslavka

НеАнгелы
НеАнгелы
Фото: instagram.com/babaslavka

НеАнгелы
НеАнгелы
Фото: instagram.com/babaslavka

НеАнгелы
НеАнгелы
Фото: instagram.com/babaslavka

НеАнгелы
НеАнгелы
Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

НеАнгелы
НеАнгелы
Фото: instagram.com/babaslavka

Пост Славы вызвал фурор среди ее подписчиков. "Красотки", "такие классные", "пошел искать издания" – написали подписчики.

Ранее мы рассказывали, кто из звезд не стесняется обнажаться перед камерой.

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