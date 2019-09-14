Горячие танцы и LOBODA: как прошла свадебная вечеринка Собчак и Богомолова
Одна из самых обсуждаемых свадеб этого года состоялась в Музее Москвы
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в пятницу, 13 сентября. Их свадьба стала одной из самых обсуждаемых в этом году, а вечеринка, которая прошла в Музее Москвы после венчания, и вовсе вызвала неоднозначную реакцию пользователей сети.
О романе Собчак и Богомолова смотрите в эксклюзивном ролике:
Свадебная вечеринка Собчак и Богомолова собрала около 300 гостей, среди которых были замечены Андрей Малахов, Яна Рудковская, Рената Литвинова, Валентин Юдашкин, и даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Развлекали гостей такие звезды, как Филлип Киркоров, Светлана Лобода, а также сами молодожены. Так, Константин Богомолов исполнил для супруги композицию группы Мумий Тролль – Молния, вызвав слезы на глазах Собчак.
Сама же Ксения шокировала присутствующих горячим танцем в боди под песню "Войди в меня, войди в мои сны". Соответствующие видео были опубликованы в Instagram.
LOBODA также разместила в своем профиле короткое видео со свадебной вечеринки Собчак и Богомолова. "Так трогательно и так красиво.. Будьте счастливы, молодые", – написала в социальной сети украинская певица.
Один из первых танцев в качестве мужа и жены Константин и Ксения исполнили под хит Филипа Киркорова – Снег.
Отметим, что для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Прежде Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз, а Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. И у Собчак, и у Богомолова есть дети.
Ранее Ксения Собчак испугала поклонников "траурным" свадебным декором.
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