Горячие танцы и LOBODA: как прошла свадебная вечеринка Собчак и Богомолова

Одна из самых обсуждаемых свадеб этого года состоялась в Музее Москвы

Как прошла свадебная вечеринка Собчак и Богомолова Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в пятницу, 13 сентября. Их свадьба стала одной из самых обсуждаемых в этом году, а вечеринка, которая прошла в Музее Москвы после венчания, и вовсе вызвала неоднозначную реакцию пользователей сети.

О романе Собчак и Богомолова смотрите в эксклюзивном ролике:

Свадебная вечеринка Собчак и Богомолова собрала около 300 гостей, среди которых были замечены Андрей Малахов, Яна Рудковская, Рената Литвинова, Валентин Юдашкин, и даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Свадьба Собчак и Богомолова Фото: instagram.com/bosco_di_ciliegi/

Развлекали гостей такие звезды, как Филлип Киркоров, Светлана Лобода, а также сами молодожены. Так, Константин Богомолов исполнил для супруги композицию группы Мумий Тролль – Молния, вызвав слезы на глазах Собчак.

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Сама же Ксения шокировала присутствующих горячим танцем в боди под песню "Войди в меня, войди в мои сны". Соответствующие видео были опубликованы в Instagram.

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LOBODA также разместила в своем профиле короткое видео со свадебной вечеринки Собчак и Богомолова. "Так трогательно и так красиво.. Будьте счастливы, молодые", – написала в социальной сети украинская певица.

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Один из первых танцев в качестве мужа и жены Константин и Ксения исполнили под хит Филипа Киркорова – Снег.

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Отметим, что для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Прежде Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз, а Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. И у Собчак, и у Богомолова есть дети.

Ранее Ксения Собчак испугала поклонников "траурным" свадебным декором.

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