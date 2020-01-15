Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Горжусь и буду оберегать": Евгений Кошевой трогательно поздравил дочку с днем рождения

Сегодня Варваре исполняется 12 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
Евгений Кошевой
Евгений Кошевой
Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, чья дочь прошла в финал детского Евровидения 2019, трогательно поздравил девочку с днем рождения. Сегодня, 15 января, Варваре исполняется 12 лет.

Подробнее о детях украинских звезд смотрите в нашей подборке:

На своей странице в Instagram звездный отец посвятил праздничную публикацию Варваре и пообещал оберегать дочку, "на сколько хватит сил".

"Я не знаю, как правильно делать эти коллажи. Но знаю, что девочке на этих фото сегодня уже 12 лет!! Как быстро летит время, очень люблю. Горжусь и буду оберегать на сколько хватит сил. С Днем рождения",- написал Евгений Кошевой под опубликованными фото именинницы.

Супруга артиста и мама девочки Ксения Кошевая также не упустила возможности публично поздравить дочь: "С днем рождения, наша Звездочка. Как быстро летит время".

INSTAGRAM

Отметим, что девочка занимается вокалом, танцами и рисованием. В феврале 2017-го выиграла гран-при международного фестиваля-конкурса талантов "Украина объединяет мир", исполнив победную песню крымскотатарской певицы Джамалы "1944".

О том, как дочка Евгения Кошевого выступала на Национальном отборе детского Евровидения 2019, узнайте в нашем материале.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Жена Евгения Кошевого поделилась нежными фото с мужем В финал детского Евровидения 2019 прошла дочь Евгения Кошевого: видео песни Евгений Кошевой сделал трогательное признание
шоу-бизнес Евгений Кошевой дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Все в сад: как создать и оформить сад в стиле кантри
Все в сад: как создать и оформить сад в стиле кантри
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:20Fun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 14:53Fun

На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки

Вчера, 14:14Fun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 13:00Fun

От раздевшейся ради коал активистки отказался парень и вся семья: фото

Вчера, 10:41Шоу-бизнес

Раскол в королевской семье: скрытый смысл заявления Елизаветы ІІ относительно Гарри и Меган

Вчера, 08:43Fun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

Вчера, 08:40Fun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 00:01Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

13 январяFun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

13 январяШоу-бизнес

Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: фото

13 январяFun

Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

13 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

13 январяШоу-бизнес

"Мы стали совершенно чужими": принц Уильям впервые прокомментировал раскол в королевской семье

13 январяПсихология

Десять веских причин, почему никогда нельзя сдаваться

13 январяEvents

Прикольные щедривки на современный лад: только для взрослых

13 январяFun

13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Зимний вариант: Эльза Хоск вышла в свет в модной дубленке
Зимний вариант: Эльза Хоск вышла в свет в модной дубленке
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Пугачова не тямить себе від люті, Галкін засвітив
Пугачова не тямить себе від люті, Галкін засвітив "гаряче" тіло
7 продуктов, которые помогут очистить организм после праздников
7 продуктов, которые помогут очистить организм после праздников
Самая безопасная страна для туристов
Самая безопасная страна для туристов
Асмус выложила в социальную сеть откровенное фото
Асмус выложила в социальную сеть откровенное фото
6 продуктів, які допомагають боротися з грипом і застудою
6 продуктів, які допомагають боротися з грипом і застудою
Каменських стала забувати рідну мову:
Каменських стала забувати рідну мову: "Мексиканське коріння"