"Горжусь и буду оберегать": Евгений Кошевой трогательно поздравил дочку с днем рождения

Сегодня Варваре исполняется 12 лет

Евгений Кошевой Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, чья дочь прошла в финал детского Евровидения 2019, трогательно поздравил девочку с днем рождения. Сегодня, 15 января, Варваре исполняется 12 лет.

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На своей странице в Instagram звездный отец посвятил праздничную публикацию Варваре и пообещал оберегать дочку, "на сколько хватит сил".

"Я не знаю, как правильно делать эти коллажи. Но знаю, что девочке на этих фото сегодня уже 12 лет!! Как быстро летит время, очень люблю. Горжусь и буду оберегать на сколько хватит сил. С Днем рождения",- написал Евгений Кошевой под опубликованными фото именинницы.

Супруга артиста и мама девочки Ксения Кошевая также не упустила возможности публично поздравить дочь: "С днем рождения, наша Звездочка. Как быстро летит время".

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Отметим, что девочка занимается вокалом, танцами и рисованием. В феврале 2017-го выиграла гран-при международного фестиваля-конкурса талантов "Украина объединяет мир", исполнив победную песню крымскотатарской певицы Джамалы "1944".

О том, как дочка Евгения Кошевого выступала на Национальном отборе детского Евровидения 2019, узнайте в нашем материале.

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