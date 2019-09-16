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"Горжусь тобой": Дорофеева восхитила романтичным кадром с Дантесом

Певица заинтриговала подписчиков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:39
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева заинтриговала своих поклонников, которые уже давно в ожидании новости о пополнении в семействе звезды.

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Так, на своей странице в Instagram Надя Дорофеева опубликовала романтичное фото с супругом, телеведущим и музыкантом Владимиром Дантесом. На снимке Дантес держит Дорофееву на руках. Судя по всему, счастливая пора позировала в своем доме. Кроме того, певица сопроводила фото интригующим сообщением.

"Горжусь тобой очень ! Ой ребята ....) что будет", – написала Надя.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Этот пост вызвал настоящий ажиотаж среди подписчиков Нади Дорофеевой. Судя по всему, звездные коллеги певицы, среди которых Вера Брежнева, Jerry Heil, Ирина Демичева, в курсе, о чем идет речь. А вот поклонники звезды предполагают, что она скоро сообщит о беременности.

Напомним, с Надей Дорофеевой в аэропорту произошел неприятный инцидент. Кроме того, ранее мы также писали, что Надя Дорофеева откровенно рассказала об отношениях с Егором Кридом.

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