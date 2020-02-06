"Господи! Дай тебе силы": тренер по фигурному катанию обратилась к супругу Анастасии Заворотнюк

Татьяна Тарасова рассказала, как он борется за жизнь актрисы

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В последнее время о состоянии болеющей раком российской звезды Анастасии Заворотнюк мало что известно. По словам известного музыкального критика Сергея Соседова, "Няня Вика" находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Отметим, что сегодня, 6 февраля, свой день рождения отмечает супруг звезды – Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев. Его тренер Татьяна Тарасова поздравила фигуриста с праздником и рассказала, как он борется за жизнь больной Заворотнюк.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе. Детали в сюжете:

Как уже ранее сообщали в прессе, муж актрисы Петр Чернышев много работает, чтобы оплачивать счета в дорогой клинике. Он принимает участие в ледовых шоу, много тренируется. Татьяна пожелала имениннику много сил и поблагодарила его за душевность.

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"Господи! Дай тебе силы. Я люблю твое катание. Я люблю твою работу постановщика, могу часами смотреть, как ты, не жалея себя, работаешь, и проходит ночь. Люблю твои человеческие качества. Особенно сейчас, когда ты стремишься отдать всю силу своей любви Насте. Ты отмаливаешь ее, и это потрясающе. Горжусь тобой, люблю тебя. Знаю тебя тысячу лет и ты становишься лучше, душевнее, сильнее. Поздравляю и благодарю", — написала Тарасова.

Отметим, ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, а затем появилась информация, что актрису перевели в другую клинику.

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