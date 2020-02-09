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"Готов к возрождению": участником шоу "Голос країни 10" стала бывшая травести-дива

Артем Семенов пополнил команду Тины Кароль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:36
Артем Семенов
Артем Семенов
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

9 февраля закончился четвертый этап слепых прослушиваний вокального шоу "Голос країни 10". Этот выпуск был полон сюрпризов, начиная от выступления украинского шоумена Владимира Остапчука и заканчивая неожиданным возвращением на большую сцену бывшей травести-дивы Урсулы.

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33-летний Артем Семенов занимался вокалом еще с детства и на протяжении многих лет пел в дуэте DejaVu. Артем даже принимал участие в шоу "Україна має талант", но впоследствии отказался от сценического образа травести-дивы.

Последние несколько лет Артем занимается хозяйственной деятельностью, имеет большую ферму и собственноручно изготавливает молочную продукцию. На проект пришел, чтобы снова заявить о себе: "Творческому человеку всегда хочется быть услышанным, я готов к эксперименту и возрождению на "Голосі країни"".

К Артему обернулись сразу два судейских кресла – Тины Кароль и Насти Каменских. MONATIK хоть и не нажал на кнопку, но сразу же узнал бывшую Урсулу. Семенов принял решение отправиться в команду Тины Кароль.

Также узнайте, кто пришел поддержать украинского шоумена Владимира Остапчука на "Голосе країни 10".

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