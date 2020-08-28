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"Готова вернуться в кино": что известно о состоянии онкобольной Заворотнюк

Сегодня, 10:31

Актриса якобы готова вернуться к работе

Соседи больной раком российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня", Анастасии Заворотнюк рассказали о ее нынешнем состоянии.

Долгое время внимание прессы и поклонников Анастасии приковано к актрисе из-за ее неутешительного диагноза. Родственники Заворотнюк почти не комментируют состояние ее здоровья, однако в СМИ время от времени появляется информация о самочувствии артистки.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Например, недавно в прессе сообщили, что Анастасия проходила курс лечения в США и вернулась домой. Теперь же появилась информация, что актриса идет на поправку.

"Будьте уверены, Настя полна оптимизма и готова вернуться в профессию. Она сильная. Мы конечно ее давно не видели, но от соседей слышал, что у Настеньки все наконец-то хорошо и она идет на поправку", – рассказал источник из близкого окружения Анастасии изданию Popcake.tv.

По информации издания, мужчина проживает в том же загородном поселке "Крекшино", где актриса живет со своей семьей в шикарном особняке.

Анастасия Заворотнюк вышла на связь – смотрите видео:

Ранее соседи актрисы уже рассказывали, как сейчас выглядит Заворотнюк.

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