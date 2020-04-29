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Готовилась стать королевой: раскрыта тайна украшения Кейт Миддлтон, фото

Принц Уильям преподнес будущей невесте эту драгоценность во время обучения в университете

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:57

Аксессуар из розового золота с камнями, которое принц Уильям подарил Кейт Миддлтон до замужества, был выбран неслучайно. Об этом рассказал генеральный директор принадлежащих королевской семье ювелирных компаний Эдди Левиан в интервью изданию Express.

Это кольцо принц Уильям подарил Кейт Миддлтон до замужества
Это кольцо принц Уильям подарил Кейт Миддлтон до замужества
Фото: Getty Images

Наследник британского престола преподнес будущей невесте эту драгоценность во время обучения пары в университете Сейнт-Эндрюс (St Andrews University). По словам Левиана, украшающий кольцо жемчуг ассоциируется с июнем (месяц рождения Уильяма), а гранат – с январем (месяц рождения Миддлтон). Этот аксессуар стал символом "переплетения их судеб".

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Герцогиня Кембриджская редко надевает указанный аксессуар, однако на выпускной, состоявшийся в 2005 году, она пришла именно в нем, продемонстрировав публике преданность королевской семье.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети
Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети
Фото: Getty Images

"Это кольцо доказывает, что Уильям был влюблен в Кейт уже тогда, а она, в свою очередь, готовилась стать королевой", – резюмируют журналисты.

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Правнуки королевы Елизаветы II

Ранее мы также писали, что в связи с коронавирусом Кейт Миддлтон отправили детей на карантин.

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