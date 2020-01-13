Готовились к расколу семьи еще летом: принц Гарри и Меган Маркл оказались в центре скандала

В Сети появилось компрометирующее видео с наследником престола

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Принц Гарри с Меган Маркл готовились к сложению полномочий и отделению от королевской семьи еще летом 2019 года. Об этом свидетельствует тот факт, что наследник британского престола договорился о работе своей супруги в Disney еще до того, как это стало известно обществу.

Более детально о заявлении Меган Маркл и принца Гарри отделиться от семьи узнайте в сюжете:

Более того, издание TMZ опубликовало компрометирующее видео, которое было снято во время выхода герцогов Сассекских на премьеру фильма "Король Лев" в Лондоне. На кадрах можно услышать, как принц Гарри в разговоре с генеральным директором киностудии Disney Робертом Айгером предложил, чтобы Меган Маркл участвовала в озвучивании мультфильмов.

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"Вы знаете, что она прекрасно меняет голос? Вы выглядите удивленным, но она действительно заинтересована в этом", – сказал супруг бывшей актрисы.

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Также стоит отметить, сам Роберт такого предложения не ожидал, ведь известно, что члены королевской семьи не могут работать. Однако генеральный директор Disney все же пригласил Меган на пробу.

Более детально о том, что происходит в королевской семье и какие будут последствия, читайте в нашем материале.

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