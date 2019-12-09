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Готовился к смерти Жанны Фриске: сестра певицы накинулась с обвинениями на Дмитрия Шепелева

Наталья Фриске заявила, что ведущий опустошил счета певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:04
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Российский ведущий и бывший гражданский супруг певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, который запрещает общаться сыну Платону с крестной мамой, недавно дал интервью Ксении Собчак. Ведущий обвинил родителей бывшей гражданской жены в том, что они потратили колоссальную сумму денег, которая была предназначена на лечение Жанны, а также заявил, что отец певицы пытался его убить.

Семья Жанны Фриске переживает разлуку с ее сыном Платоном. Все подробности в видео:

В свою очередь, родная сестра Жанны Фриске Наталья дала откровенное интервью в программе "Звезды сошлись", в котором опровергла слова Шепелева и шокировала обвинениями в его адрес.

"Жанна лежала в Германии, и нам продюсер Жаннин звонил со словами — что вы делаете, заберите у него карты! А он просто по 20 миллионов чуть ли не через неделю вот так снимал. Он готовился к смерти Жанны очень тщательно. Подготавливал себе мягкое местечко. Все карточки от ее счетов были у него", — заявила Наталья Фриске.

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В подтверждение своих слов она обещает предъявить необходимые документы. Также сестра Фриске опровергла то, что у Жанны были плохие отношения с отцом. Она уверяет, что они созванивались почти каждый день. А когда дочь болела, Владимир все время был рядом, а Дмитрий занимался своими делами.

"Он не находился рядом с Жанной, когда она была в коме. Уезжал по своим делам. Это полный бред, что Жанна не общалась с отцом, у них всегда были теплые отношения", — отметила Наталья.

Напомним, что совсем недавно в интернете опубликовали первые отрывки из книги Жанны Фриске, в которых подробно рассказывается о болезни певицы.

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