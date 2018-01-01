Готовятся к свадьбе: Венсан Кассель и Тина Кунаки на красной дорожке Каннского фестиваля

Влюбленные планируют связать себя узами брака уже в августе

Венсан Кассель и Тина Кунаки решили перевести свои отношения на новый уровень Фото: AFP Венсан Кассель и Тина Кунаки решили перевести свои отношения на новый уровень Фото: AFP Венсан Кассель и Тина Кунаки решили перевести свои отношения на новый уровень Фото: AFP Венсан Кассель и Тина Кунаки решили перевести свои отношения на новый уровень Фото: AFP Венсан Кассель и Тина Кунаки решили перевести свои отношения на новый уровень Фото: AFP Венсан Кассель и Тина Кунаки решили перевести свои отношения на новый уровень Фото: AFP 1/6

После трех лет романа Венсан Кассель и Тина Кунаки решили перевести свои отношения на новый уровень. Как стало известно журналу Public, влюбленные планируют связать себя узами брака уже в августе.

Кассель и Кунаки обменяются клятвами верности во французском городе-курорте Биарриц. Также журналистам стало известно, что к алтарю Кунаки пойдет в платье от Viktor & Rolf.

12 мая Венсан Кассель и Тина Кунаки появились на красной дорожке Каннского фестиваля. Итальянская модель позировала в сверкающем наряде с глубоким декольте от Alexandre Vauthier.

Для 51-летнего Венсана Касселя брак с 21-летней Тиной Кунаки будет вторым. Ранее он был женат на Монике Беллуччи. От этого союза родились две дочери, Дева и Леони.

Напомним, для красной дорожки Канн Эмбер Херд выбрала роскошный наряд из новой коллекции Valentino. Супермодель Ирина Шейк в отличие от Херд выбрала сногсшибательный наряд с разрезами по бокам от Versace. Шейк в алом платье с золотыми цепочками оказалась в центре внимания.

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